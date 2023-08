Pliskova mogłaby powiedzieć Świątek to, co Bublik Hurkaczowi. Polka nie była gościnna

- Chciałbym już nigdy więcej w moim pieprz***m życiu nie grać z tobą - rzucił tuż meczu 1. rundy w Toronto pół żartem, pół serio Aleksander Bublik do Huberta Hurkacza. I trudno się reprezentantowi Kazachstanu dziwić, bo mimo że nieraz prezentował się bardzo dobrze, to i tak w poniedziałek przegrał z wrocławianinem po raz szósty z rzędu. Karolina Pliskova nie ma aż tak bolesnego bilansu z Igą Świątek, ale póki co nie wciąż znalazła na nią sposobu. W środę w Montrealu przegrała 6:7, 2:6.

Pliskova szukała tego, co jest między "za dużo" i "niewystarczająco". Czeszka i Świątek miały dodatkowego przeciwnika

Świątek i Pliskova oficjalnie zmierzyły się dotychczas trzykrotnie, a jeśli liczyć też mecz sprzed trzech lat w drużynowych rozgrywkach w Czechach, to czterokrotnie. Za każdym razem górą była Polka. O ile po finale w Rzymie z 2021 roku Czeszki mogło być żal, bo raszynianka odesłała ją wtedy na "rowerze" (Świątek wygrała 6:0, 6:0), to w dwóch kolejnych przypadkach była liderka światowego rankingu zdecydowanie mocniej się postawiła i zostawiła po sobie naprawdę dobre wrażenie. Niestety dla niej i jej kibiców - efekt był ten sam.

Forma Pliskovej przed tym pojedynkiem była wielką zagadką, bo mierząca 1,86 m tenisistka do Montrealu dotarła bez zwycięstwa w pełnym meczu od niemal czterech miesięcy. W międzyczasie wygrała jedno spotkanie - po kreczu. Fatalną serię przerwała dopiero teraz, pokonując w trzech setach Chinkę Lin Zhu. Serię, którą zapoczątkował...poprzedni mecz Czeszki ze Świątek. W ćwierćfinale w Stuttgarcie ta ostatnia wygrała 4:6, 6:1, 6:2.

- Nie byłam wtedy tak naprawdę bliska zwycięstwa, ale czułam, że odnalazłam grę, jakiej potrzeba przeciwko Idze, co nie jest łatwe. Ona potrafi sprawić, że czujesz się może nie zagubiona, ale nie daje zbyt wielu łatwych punktów. Musisz znaleźć równowagę między ryzykowną, agresywną grą, ale nie zbyt agresywną, by nie przedobrzyć. Odkrycie tego, co jest "za dużo" i co jest "niewystarczająco", jest tu najtrudniejszą częścią zadania - opowiadała przed środowym pojedynkiem Pliskova.

W tym meczu wciąż tej zagadki nie rozwiązała, choć po pierwszym secie zostawiła po sobie naprawdę dobre wrażenie. Zawodniczka, która pod koniec lipca po raz kolejny rozstała się z trenerem Saschą Bajinem stawiała opór faworytce przez 62 minuty. W tej partii obie tenisistki zmagały się z dodatkowym przeciwnikiem - wiatrem. Polka nieraz dawała gestami do zrozumienia, jak bardzo jej to przeszkadza. Miało to na pewny wpływ na przełamania, które Świątek i Pliskova notowały wtedy solidarnie. U pierwszej serwis to wciąż przeważnie największy mankament, u drugiej - największa broń.

Świątek ciepło wspomina debiut w kanadyjskim turnieju, który zaliczyła w innym mieście

Wygranie zaciętej partii wyraźnie zmieniło układ sił w tym spotkaniu. Podbudowana Polka coraz lepiej radziła sobie na korcie, na którym zagrała pierwszy mecz w życiu. Czeszka jest z nim zdecydowanie bardziej obyta - dwa lata temu dotarła do finału. Ale za sprawą środowej porażki wiadomo, że z powtórzeniem tego osiągnięcia musi poczekać co najmniej dwa lata.

Dwa, ponieważ turniej w Kanadzie rozgrywany jest na przemian w Montrealu i Toronto. Świątek bierze w nim udział po raz trzeci, ale tak się złożyło, że oba wcześniejsze występy zaliczyła w drugim z miast. W obu przypadkach - w 2019 roku i w poprzednim sezonie - dotarła do 1/8 finału. Debiut wspomina świetnie - była wówczas kwalifikantką, w drugiej rundzie odprawiła niespodziewanie Caroline Wozniacki, a w kolejnej postawiła się Naomi Osace.

- To był dla mnie przełomowy mecz, bo zdałam sobie sprawę, że mogę wygrywać mecze z najlepszymi tenisistkami, takimi naprawdę doświadczonymi. To było dla mnie ważne, bo przegrałam pierwszego seta 0:6, ale wróciłam. Byłam w stanie odrzucić stres i skupić się na grze - wspominała niedawno Polka.

Teraz wciąż pozostaje w stawce walczącej o triumf w kanadyjskiej imprezie. Mogłaby tego dokonać na "swoim" korcie, bo główna arena kompleksu w Montrealu (wybudowanej w 1996 roku) od 2018 roku nazywa się "IGA Stadium". Nie miało to związku z 22-letnią Polką - tak nazywa się sieć supermarketów, która jest jednym z głównych sponsorów turnieju. Ale Świątek i jej kibice z pewnością nie mieliby nic przeciwko, by doszedł dodatkowy powód, dla którego ten obiekt będzie kojarzony z imieniem Iga.