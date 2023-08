Nowe miejsce na trasie Igi Świątek. Organizatorzy potwierdzili. Kiedyś królowała tu Radwańska

Iga Świątek (1. WTA) obecnie przebywa w Montrealu, gdzie rozpocznie zmagania w turnieju WTA 1000 meczem drugiej rundy z Karoliną Pliskovą (23. WTA). Polska tenisistka po zakończeniu zmagań pozostanie w Ameryce Północnej, gdzie czekają ją kolejne ważne zmagania w Cincinnati oraz wielkoszlemowe US Open. Już wiadomo, co zrobi później.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdy dostała przelew od Fame MMA, nie mogła uwierzyć. "To było dla niej chore"

Iga Świątek już wie, gdzie zagra po US Open. Kiedyś wygrywała tam Agnieszka Radwańska

US Open to ostatni turniej wielkoszlemowy w 2023 roku, więc stawka jest niezwykle wysoka. Zmagania na kortach, na których Świątek wygrywała w 2022 roku, rozpoczną się 28 sierpnia, a zakończą 10 września. We wrześniu na wszystkie zawodniczki będą czekały kolejne ważne turnieje, takie jak WTA 500 w San Diego oraz WTA 1000 w Guadalajarze. Świątek prawdopodobnie weźmie udział w turniejach, a po nich zmieni uda się na inny kontynent.

Sensacja w Montrealu. Szósta rakieta świata odpadła. Triumf Czeszki

Będzie nim Azja, gdzie liderka światowego rankingu zagra w turnieju WTA 500 w Tokio, nazywanego też Pan Pacific Open. W środę 9 sierpnia poinformowali o tym organizatorzy. "Iga Świątek ogłasza udział w turnieju. To wielka szansa, aby zobaczyć na żywo mistrzynię świata, która słynie ze swojej szybkości i różnorodności" - czytamy na oficjalnym profilu turnieju w mediach społecznościowych.

Zmagania w Tokio, według oficjalnego kalendarza WTA, rozpoczną się 25 września, a zakończą 1 października. Zawody zostaną rozegrane na nawierzchni twardej. W zeszłym roku triumfowała tam Ludmiła Samsonowa (18. WTA), która w finale pokonała Qinwen Zheng (24. WTA) 7:5, 7:5.

Igę Świątek znów dotknęła nierówność. Dostałaby dwa razy więcej, gdyby była mężczyzną

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Podczas kariery Świątek jeszcze nie grała w tym turnieju. Na tokijskich kortach pojawiła się oczywiście m.in. przy okazji igrzysk olimpijskich, ale w Pan Pacific Open nie brała udziału. Turniej ten w przeszłości dostarczał sporo radości polskim kibicom, ponieważ w 2011 i 2015 roku wygrywała tam Agnieszka Radwańska.