Czołowy tenisista świata zwolnił własnego ojca. "To będzie dobre"

Stefanos Tsitsipas będzie znów współpracować z Markiem Philippoussisem, finalistą US Open w 1998 r. i Wimbledonu w 2003 r., który ma też wyrok Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości Tenisowej za promowanie bukmachera.

Tsitsipas zwolnił ojca. "Dla jego zdrowia"

Apostolos Tsitsipas był bardzo blisko kariery i rozwoju Stefanosa od 12. roku życia tenisisty. Regularnie zasiadał na trybunach w boksie trenerskim, razem z jego matką, Julią Salnikową. Oboje bardzo emocjonalnie podchodzili do spotkań swojego syna.

Ojciec był bardzo wybuchowy, a matka nie wytrzymywała i wychodziła przedwcześnie z kortu. Numer cztery światowego rankingu postanowił dać nieco wytchnienia swojemu ojcu. Będzie z nim utrzymywał kontakt, ale Apostolos nie będzie miał już wpływu na karierę Stefanosa.

- Dałem mojemu ojcu trochę wolnego. Nie miał wolnego czasu, odkąd skończyłem 12 lat. To będzie dobre dla jego zdrowia. Rodzice mogą czasami być emocjonalni i całkowicie to rozumiem. Mogę sobie wyobrazić, jak trudne może być czasami patrzenie, jak twoje dziecko daje z siebie wszystko i przechodzi tak wiele podczas meczu - powiedział na ostatniej konferencji prasowej.

Tsitsipas wrócił do swojego poprzedniego trenera, Marka Philippoussisa. - Przeżył wiele momentów w swojej karierze. To niesamowity człowiek. Bardzo mi pomógł i zawsze był przy mnie, nawet kiedy ludzie go nie widzieli w najbliższym moim otoczeniu - przyznał.

Grek wygrał w niedzielę turniej ATP w meksykańskim Los Cabos. Turniej w Toronto zacznie od drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Francuzem Gaelem Monfilsem. Mecz zaplanowano na środę.