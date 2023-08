Sensacja w Montrealu. Szósta rakieta świata odpadła. Triumf Czeszki

Caroline Garcia (6. WTA) zmagania na turnieju WTA w Montrealu rozpoczęła od drugiej rundy, gdzie jej rywalką była Marie Bouzkova (37. WTA). Faworytką starcia była szósta rakieta świata. Czeszka wcześniej bez większych problemów pokonała 7:6, 6:3 Kaylę Day (100. WTA).

Niespodzianka w Montrealu. Caroline Garcia wyeliminowana

Początek spotkania był wyrównany i obie tenisistki prezentowały wysoki poziom. W szóstym gemie Garcia przełamała rywalkę i prowadziła 4:2. W związku z tym wydawało się, że pewnie wygra pierwszego seta. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Bouzkova w świetnym stylu wróciła do gry, dwukrotnie przełamała Francuzkę i finalnie pierwsza partia wpadła na jej konto.

W drugim secie lepiej prezentowała się Bouzkova i w pewnym momencie prowadziła 3:1. Garcia szybko się jednak otrząsnęła. Prezentowała się już nieco lepiej od rywalki, ale starcie nadal było bardzo wyrównane. W decydującym gemie Francuzka potrzebowała czterech piłek setowych, aby zakończyć rozgrywkę. Finalnie wygrała drugiego seta 6:4. Do rozstrzygnięcia rywalizacji była zatem potrzebna trzecia partia. Wydawało się, że będzie ona równie wyrównana, jak poprzednie. Tymczasem Bouzkova kompletnie zdominowała rywalkę i po trzech przełamaniach prowadziła 5:0. Garcia doszła do głosu w końcówce i wygrała dwa gemy, ale tylko na tyle było ją stać. Ostatecznie Czeszka wygrała decydującego seta 6:2, a całe spotkanie 6:4, 4:6, 6:2.

Bouzkova koszmarem Garcii

Bouzkova jest wyjątkowo niewygodną rywalką dla Caroline Garcii. Do tej pory tenisistki mierzyły się czterokrotnie i za każdym razem triumfowała Czeszka. Ostatni raz miało to miejsce podczas tegorocznego Wimbledonu, gdy wygrała 7:6, 4:6, 7:5. Odpadnięcie Garcii to też dobra wiadomość dla Igi Świątek. Straciła rywalkę z TOP 10 rankingu. Obie zawodniczki mogły na siebie trafić w finale zawodów.

W trzeciej rundzie Bouzkova zagra ze zwyciężczynią pojedynku Anna Blinkowa (34. WTA) - Daria Kasatkina (14. WTA). Z kolei Iga Świątek zmagania w tym turnieju rozpocznie od drugiego etapu, gdzie jej rywalką będzie Karolina Pliskova (23. WTA). Spotkanie odbędzie się w środę po godzinie 18:30.