Rząd nie chciał Rosjan na turnieju w Polsce. Zdecydowana reakcja władz tenisa

Od poniedziałku trwa turniej kobiecy w Kozerkach, który pierwszy raz ma rangę imprezy WTA - dokładnie WTA 125. Niewiele jednak brakowało, a zawody trzeba byłoby odwołać. Dopiero w ostatniej chwili udało się zapewnić niezbędne finansowanie, a ma to związek z zawirowaniami wokół Polskiego Związku Tenisowego oraz wojną w Ukrainie.

- Po zamieszaniu z jesieni Polski Związek Tenisowy ma problemy finansowe. Dlatego ministerstwo wesprze nas w organizacji turnieju w Kozerkach - mówi Sport.pl prezes PZT Dariusz Łukaszewski.

Pod koniec zeszłego roku na Onecie ukazała się seria artykułów zawierających oskarżenia wobec byłego prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. Chodziło m.in. o przemoc domową oraz nadużycia seksualne. Skrzypczyńskiego nie ma już w związku, ale polski tenis stracił znacznie na tej aferze. Z finansowania wycofał się m.in. gigant państwowy Orlen.

WTA sugerowało Rosjankom i Białorusinkom, by nie przyjeżdżały

Do osłabionego finansowo PZT pomocną dłoń wyciągnęło ministerstwo sportu. Resort zaproponował wsparcie przy organizacji tegorocznego turnieju w Kozerkach. Pojawił się jednak problem. - W związku z wojną w Ukrainie po stronie ministerstwa powstało oczekiwanie wskazane w jednym z przepisów, żeby w zawodach nie wystąpiły żadne tenisistki z Rosji i Białorusi - mówi nam Łukaszewski. Od tego minister uzależniał udzielenie wsparcia finansowego.

Oczekiwania polityczne to jedno, a rzeczywistość jest dużo trudniejsza. W realiach tenisowych wygląda to tak, że tenisiści i tenisistki zgłaszają się do udziału w konkretnym turnieju przez swoje organizacje - odpowiednie ATP i WTA. Tak powstają listy zgłoszeń na każdą imprezę. Organizatorzy zawodów nie mają generalnie wpływu na to, czy dany zawodnik będzie u nich występował czy nie. Nie mogą go nie dopuścić do startu.

Ostatnio w turnieju WTA 250 w Warszawie nie wystąpiła Rosjanka Wiera Zwonariowa, była druga rakieta świata. To efekt reakcji władz państwa, które zatrzymały Zwonariową na lotnisku i zdecydowały, że nie ma prawa wjazdu, bo jest na liście "osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju". Inne zawodniczki z Rosji i Białorusi wystąpiły jednak w stolicy.

W Czechach wprowadzono zaś przepis, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie mogą brać udziału w zawodach rozgrywanych na terenie tego państwa. Z tego powodu na lotnisku w Pradze nie przepuszczono jednej z tenisistek, a inne nawet nie przyleciały. Z kolei wizy do Niemiec nie dostała Anastazja Potapowa i nie zagrała w turnieju w Hamburgu. To wszystko jednak działania odgórne pochodzące z inicjatywy władz danych państw.

"Nikt nie chował się po kątach"

Jak więc udało się doprowadzić do sytuacji, że w imprezie WTA 125 w Kozerkach faktycznie nie ma ani jednej zawodniczki z Rosji czy Białorusi (ani w turnieju głównym, ani w eliminacjach)?

- Bez wątpienia muszę przyznać, że ostatecznie obie strony - zarówno WTA, jak i ministerstwo - pomogły nam rozwiązać ten problem. Nikt nie stanął okrakiem, nikt nie chował się po kątach, unikając dyskusji. To dlatego nie zostałem zmuszony, by wyjść i powiedzieć, że turniej się nie odbędzie - mówi Dariusz Łukaszewski.

Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) pomogła doprowadzić do sytuacji, w której żadna Rosjanka czy Białorusinka nie zagrała w Kozerkach. Działacze przekonywali poszczególne zawodniczki, by nie udawały się do Polski. To nie było łatwe zadanie, na co zwraca uwagę członkini zarządu PZT Daria Sulgostowska. - Pamiętajmy, że te zawodniczki rywalizują we wszystkich zawodach WTA jako neutralne - mówi.

Sulgostowska dodaje: - Wystąpiliśmy w roli pośrednika między WTA a ministerstwem sportu. Staraliśmy się zrozumieć obie strony i dlatego nasze rozmowy w sprawie imprezy w Kozerkach trwały tak długo - mówi. Turniej ruszył w poniedziałek 7 sierpnia, a ministerstwo potwierdziło wsparcie finansowe dopiero w piątek 28 lipca.

Znamienne, że turniej w Kozerkach odbywa się tuż po tym, jak Zwonariowa nie została wpuszczona do Polski, Potapowa nie mogła zagrać w Hamburgu, a Czesi nie dopuścili do gry czterech zawodniczek. WTA początkowo nie rozumiała sytuacji. - Polacy są najbliżej wojny i staramy się to tłumaczyć działaczom WTA - mówi Łukaszewski. Starania okazały się skuteczne, a WTA - wielokrotnie krytykowane przez środowisko za brak działań w związku z wojną w Ukrainie - tym razem stanęło na wysokości zadania.

Drugi turniej WTA w Polsce

Dwa lata temu w Kozerkach pod Warszawą powstało Centrum Szkoleniowe Polskiego Związku Tenisowego. W poprzednim sezonie rozgrywany był tam kobiecy turniej niższej kategorii. W tym roku PZT zdecydował się na zakup licencji i zyskał prawo organizacji imprezy rangi WTA 125 - najniższej w ramach WTA. Wyżej są turnieje: WTA 250, 500 i 1000, a do najbardziej prestiżowych należą imprezy wielkoszlemowe - organizowane przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF).

Kozerki to drugi w tym sezonie rozgrywany w Polsce turniej kobiecy zawodowego touru. Kilkanaście dni temu zakończyły się w Warszawie zawody WTA 250, w którym triumfowała Iga Świątek. Tamtejszy turniej organizuje firma, do której należy m.in. Tomasz Świątek, ojciec naszej liderki rankingu.