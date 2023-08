To zdjęcie Świątek obiegło cały świat. Ekspert ma poważne wątpliwości. "Niebezpieczeństwo"

Iga Świątek przed turniejem WTA 1000 w Montrealu wywołała spore zamieszanie. Pierwszą rakietę świata przyłapano na nietypowym treningu. W trakcie ćwiczeń na korcie miała usta zaklejone taśmą. Zdjęcia szybko trafiły do sieci, wprawiając fanów w konsternację. Niektórzy pytali nawet, czy to jakaś forma kary.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Nietypowy trening Świątek budzi wątpliwości. "Można się zestresować tak, że..."

Okazało się, że w ten sposób Iga Świątek próbuje poprawić oddech. Zaklejanie ust ma sprawić, że częściej będzie oddychać przez nos, co jest zdecydowanie zdrowsze dla organizmu oraz sprawia, że komórki są bardziej dotlenione. Sam cel jest słuszny, ale jak zaznaczają eksperci, sposób jego osiągnięcia już nie do końca. - Plaster na ustach można stosować dopiero po wcześniejszym przygotowaniu organizmu na taki wysiłek. Bo jest to bardzo duży wysiłek - alarmuje trener oddechu, Piotr Mencina w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Cały świat pisze o Świątek. "Zaszokowała wszystkich"

Jego zdaniem stosowanie tej metody wiąże się z ogromnym ryzykiem. - Można takim treningiem jak Iga spalić sobie układ nerwowy i można się zestresować tak, że człowiek będzie się bał wysiłku. To jest to niebezpieczeństwo - stwierdza stanowczo. - Ten trening jest całkowicie bezpieczny, ale w spoczynku, na siedząco, na leżąco, we śnie nawet. Można sobie zakleić usta plastrem i jest to bardzo korzystne ze względu na oddychanie przez nos. Natomiast podczas wysiłku jest niebezpieczeństwo przegrzania układu nerwowego - wyjaśnia dalej.

Legenda docenia i ostrzega Igę Świątek. "Rywalki są o wiele bliżej"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Mencina zaznacza jednak, że jeżeli Świątek jest odpowiednio przygotowana i potrafi redukować oddech, tego typu trening może przynieść wymierne efekty. - Jeżeli Iga na treningu nauczy się zaspokajać potrzeby oddechowe mniejszą ilością powietrza, tlenu (tak się dzieje, ponieważ w wyniku tego treningu będzie oddychała mniej razy na minutę i będzie oddychała mniejszą objętością), nie będzie wdychała tak głęboko i dużo. W tym samym czasie po prostu do organizmu dotrze mniejsza ilość tlenu. Konsekwencją tego będzie mniejszy wysiłek - tłumaczy. Poza tym Świątek po długiej wymianie łatwiej będzie wyrównać oddech i przystąpić do kolejnej akcji.