Montreal 2023. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła kolejną część sezonu, a konkretnie zmagania na kortach twardych. Liderka światowego rankingu wygrała turniej WTA 250 w Warszawie, dając sobie i kibicom wiele radości. Teraz Polkę czekają starty za oceanem, które zwieńczy udział w US Open. Na początek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Montrealu.

Kiedy mecz Świątek dzisiaj w Montrealu? Gdzie i o której obejrzeć? Trudna rywalka na start

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los i rozpocznie zmagania od kolejnego etapu. Tam zmierzy się z Karoliną Pliskovą (23. WTA), która w meczu otwarcia pokonała 6:3, 6:7(8-10), 6:2 Chinkę Lin Zhu (36. WTA). Czeszka w ostatnich miesiącach nie prezentuje się najlepiej. Poniedziałkowe zwycięstwo było jej pierwszym wygranym meczem od kwietnia. Od tego momentu była liderka rankingu przegrała siedem spotkań, w tym mecze pierwszej rundy Rolanda Garrosa i Wimbledonu. W czerwcu zanotowała co prawda zwycięstwo w meczu otwarcia turnieju w Eastbourne, ale po kreczu rywalki.

Będzie to czwarte spotkanie Świątek z Pliskovą. Czeszka jak do tej pory nie zdołała pokonać nasze zawodniczki. Polka zwycięską passę rozpoczęła od turnieju pokazowego w 2020 roku, gdzie pokonała rywalkę w trzech setach. Najbardziej pamiętnym starciem był finał turnieju w Rzymie w 2021 roku, gdzie liderka rankingu triumfowała 6:0, 6:0. Pliskova najlepszy mecz przeciwko Polce rozegrała w ćwierćfinale tegorocznych zmagań w Stuttgarcie. Wygrała pierwszego seta 6:4, ale później nie miała już zbyt wiele do powiedzenia, ulegając Świątek 1:6, 2:6.

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Pierwszy mecz w Montrealu. O której godzinie gra Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, stream online

Iga Świątek i Karolina Pliskova zmierzą się w środę 9 sierpnia w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Spotkanie to rozpocznie się po godzinie 18:30 czasu polskiego. Będzie to pierwsze starcie rozgrywane na korcie centralnym. Transmisja na żywo tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal+ Online. Realcję na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.