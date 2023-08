Mecz drugiej szansy nie wyszedł Magdalenie Fręch. Odpadła

Magdalena Fręch (79. WTA) w poprzednim tygodniu rozpoczęła tournée za oceanem. Polka wzięła udział w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie najpierw przebrnęła dwustopniowe kwalifikacje, a w pierwszej rundzie przegrała z Peyton Stearns (57. WTA). Później uległa Amerykance w finale kwalifikacji do turnieju WTA 1000 w Montrealu, jednak po wycofaniu się Pauli Badosy (45. WTA) wskoczyła do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

Fręch nie podołała trudnemu wyzwaniu. Walka z Haddad Maią tylko w pierwszym secie

W meczu otwarcia Fręch zmierzyła się z turniejową "jedenastką", Beatriz Haddad Maią (12. WTA). Na początek obie zawodniczki utrzymały własne podania. W trzecim gemie Brazylijka zdołała przełamać naszą zawodniczkę. Choć Polka wypracowała po chwili szansę na przełamanie powrotne, nie udało jej się wykorzystać. Późniejsze gemy padały łupem podających, co przybliżało do wygranej wyżej notowaną tenisistkę. Przy stanie 5:4 Haddad Maia serwowała po zwycięstwo w tym secie. Fręch zdołała wypracować dwa breakpointy i była blisko doprowadzenia do remisu, jednak Brazylijce udało się wybronić i zakończyć partię wynikiem 6:4.

Fręch drugą partię rozpoczęła od łatwo straconego podania. Zmobilizowana zwycięstwem w pierwszej odsłonie rywalka nabrała wiatru w żagle i szybko odskoczyła na 4:0 z dwoma przełamaniami. W piątym gemie Polka przerwała serię Haddad Mai i utrzymała podanie, jednak prowadząca odpowiedziała tym samym i była o krok od awansu do drugiej rundy. Choć nasza zawodniczka ponownie utrzymała serwis, a później miała dwie szanse na przełamanie, nie zdołała przedłużyć spotkania. Brazylijka skutecznie się wybroniła i zamknęła mecz wynikiem 6:4, 6:2.

Rywalką Haddad Mai w drugiej rundzie będzie Leylah Fernandez (81. WTA).