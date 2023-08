Wilki powrót byłej nr 1 rankingu WTA. Wygrała i to w jakim stylu! "To wspaniałe uczucie"

- Jeśli chodzi o tenis, czuję, że świetnie sobie radzę na treningach i będzie dobrze, kiedy wyjdę na kort, więc nie stresuję się. Nie martwię się. Chodzi tylko o to, aby rozgrywać coraz więcej meczów, a im więcej meczów, tym lepiej będę grać. Mam nadzieję, że będę u szczytu formy na US Open - mówiła Caroline Wozniacki na konferencji prasowej przed pierwszym meczem na korcie po ponad trzyletniej przerwie. Pod koniec czerwca była liderka światowego rankingu ogłosiła zaskakujący powrót do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Wielki mecz nadziei polskiego tenisa. Wyeliminowała "jedynkę". W rankingu dzieli je 400+ miejsc!

Caroline Wozniacki przyznała po meczu. "Byłam trochę zardzewiała"

Wozniacki otrzymała dziką kartę od organizatorów turnieju WTA 1000 w Montrealu, gdzie rozegrała już pierwszy mecz. Rywalką Dunki z polskimi korzeniami była Australijka Kimberly Birrell (115. WTA). Początek meczu pokazał, że Wozniacki wyszła na kort lekko stremowana, bo zaczęła go od przegrania własnego serwisu. Po chwili jednak sama wykorzystała trzeci break point i wyrównała stan rywalizacji. Przy stanie 3:1 ponownie została przełamana, ale to był ostatni moment, gdy przegrała gema przy swoim podaniu. Od wyniku 3:2 Wozniacki wygrała trzy kolejne gemy, tracąc przy tym cztery punkty i zwyciężyła w pierwszym secie 6:2.

Drugi set nie był już pełen przełamań. Do stanu 2:2 gra była wyrównana, ale wtedy już zaczęła wychodzić wyższość Wozniacki nad Birrell. W niektórych wymianach 33-latka wymęczyła rywalkę, co skutkowało uderzeniami w aut albo w siatkę. Tym samym wygrała cztery kolejne gemy z rzędu i zarazem cały mecz 6:2, 6:2.

- To wspaniałe uczucie. To mój pierwszy mecz po ponad trzech latach. Zdecydowanie byłam trochę zardzewiała na początku meczu. To niezwykłe miejsce na powrót do gry, mam stąd wspaniałe wspomnienia. Kibice są tutaj najlepsi, bardzo im dziękuję za wsparcie - mówiła Wozniaki w pomeczowym wywiadzie na korcie.

- Pierwsza wygrana jako mama? Tak, to szalone. Właśnie patrzyłam na zegarek. Moje dzieci teraz drzemią, co jest niezwykłe. To zaleta grania o wcześniejszej porze, bo mam całe popołudnie na zabawę z nimi - dodawała zwyciężczyni Australian Open z 2018 roku.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Czekaliśmy na taką propozycję dla Świątek w Polsce. "Złożyłem ją tacie Igi"

Iga Świątek ostatnią kwalifikantką, która wygrała z Caroline Wozniacki

Przy okazji wygranej Wozniacki profil statystyczny OptaAce opublikował kilka ciekawostek związanych z tą wygraną tenisistki z Danii. "Caroline Wozniacki wygrała trzy ostatnie mecze z kwalifikantkami. Ostatni raz przegrała w Canadian Open w 2019 roku z Igą Świątek, która dzisiaj jest nr 1, a wtedy na 65. miejscu w rankingu. Zwrot" - podsumowuje profil. Wtedy Świątek wygrała z Wozniacki 1:6, 6:3, 6:4.

To była też 177 wygrana Wozniacki w turnieju rangi WTA 1000. Tym samym wyrównała wyczyn Petry Kvitovej (9. WTA), która ma tyle samo wygranych. Więcej mają tylko Wiktoria Azarenka (19. WTA) - 187 i Simona Halep - 186.

W drugiej rundzie zawodów w Montrealu Wozniacki zmierzy się z lepszą z pary Mayar Sherif (33. WTA) - Marketa Vondrousova (10. WTA).