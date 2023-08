Wielki mecz nadziei polskiego tenisa. Wyeliminowała "jedynkę". W rankingu dzieli je 400+ miejsc!

Maja Chwalińska pokonała 4:6, 6:2, 6:3 Jule Niemeier i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 125 w Kozerkach. Polka wyeliminowała tym samym najwyżej rozstawioną zawodniczkę turnieju. - To zwycięstwo było mi bardzo potrzebne, by samej sobie udowodnić, że potrafię grać w tenisa - powiedziała wprost po meczu.

