Rywalki bliżej Igi Świątek. Legenda dostrzega problem i ostrzega Polkę

Iga Świątek od 71. tygodni jest liderką światowego rankingu, dzięki czemu jest już w pierwszej dziesiątce zawodniczek najdłużej piastujących to miano w historii. Konkurencja jednak nie śpi, o czym świadczą wyniki Aryny Sabalenki. Białorusinka jest najlepszą zawodniczką obecnego sezonu pod względem punktowym i nie ukrywa, że jej celem jest bycie numerem jeden.

Legenda widzi jedną faworytkę do numeru jeden na koniec sezonu. "Jest najlepsza"

Obecnie Sabalenka do Świątek traci nieco ponad 700 punktów, a przed Polką walka o obronę tytułu w US Open warte dwa tysiące "oczek". Wiceliderka w zeszłym roku osiągnęła w Nowym Jorku półfinał, w którym zresztą uległa późniejszej triumfatorce.

Tenisistka z Mińska do końca sezonu będzie walczyć o zostanie liderką rankingu, lecz Martina Navratilova, zawodniczka, która w przeszłości piastowała to miano, uważa, że Iga Świątek odeprze jej ataki. - Oprócz Coco Gauff, myślę, że jest najlepsza w poruszaniu się po korcie, wydajna i szybka. Myślę, że nadal jest faworytką do zakończenia roku jako numer jeden, ale rywalki są o wiele bliżej niż w zeszłym roku o tej porze - powiedziała 16-krotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych.

Navratilova ponadto doceniła sukces Polki odniesiony w ojczyźnie, gdyż podkreśla, że niełatwo gra się pod taką presją, jaką generuje gra w swoim kraju. Ponadto raszynianka dobrze czuje się na wszystkich nawierzchniach. Ostatnio zrobiła także postęp na trawie, co zostało zauważone przez byłą mistrzynię.

Teraz Iga Świątek będzie już rywalizować głównie na twardej nawierzchni. Najpierw czeka ją rywalizacja w Montrealu w imprezie rangi WTA Masters 1000. Podobne zmagania odbędą się tydzień później w Cincinnati, a już 28 sierpnia startuje US Open.