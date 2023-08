Hurkacz poznał kolejnego rywala w Toronto. Złe wieści

Hubert Hukracz (17. ATP) w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Toronto pokonał Alexandera Bublika (28. ATP) 6:3, 7:6(2). Polak zdominował Kazacha w pierwszym secie, a w drugim klasycznie dla swoich meczów musiał rozstrzygać partię w tie-breaku. "Chciałbym już nigdy zagrać z Tobą w moim j***ym życiu" - mówił Bublik do Polaka po starciu, podkreślając trudny spotkania. Teraz Hurkacz zmierzy się z rywalem, z którym w przeszłości miał problemy.

Hubert Hurkacz już zna rywala w II rundzie ATP 1000 w Toronto. To jego koszmar

W drugiej rundzie kanadyjskich zmagań rywalem Huberta Hurkacza będzie Miomir Kecmanović (44. ATP). Serb w pierwszym spotkaniu miał sporo problemów, ale udało mu się pokonać Christiana Garina (101. ATP) 7:6(2), 4:6, 6:4. Spotkanie trwało prawie trzy godziny i Chilijczyk miał sporo dobrych momentów, czterokrotnie przełamując Kecmanovicia. 23-latek wytrzymał presję w trudnych momentach i to on zameldował się w II rundzie.

Dla Hurkacza trafienie na niżej notowanego Kecmanovicia wcale nie musi być dobrą informacją. Zawodnicy w trakcie kariery mierzyli się dwukrotnie i dwa razy to Serb wychodził ze starć zwycięsko. Pierwszy raz wygrał 6:3, 1:6, 6:4 podczas kwalifikacji do turnieju ATP 1000 w Rzymie w 2019 roku, a drugi ograł Polaka 4:3(2), 4:0 podczas Pro Match Series w 2020 roku. Mecz rozgrywano wtedy na specjalnych zasadach, gdzie do wygrania seta potrzebne było zgarnięcie czterech gemów.

Pomimo porażek dla Hurkacza pocieszające jest, że oba spotkania odbyły się naprawdę dawno oraz nie miały aż tak dużej stawki. Mecz II rundy ATP 1000 w Toronto zdecydowanie będzie ważniejszym mecze, a biorąc pod uwagę formę, to Polak będzie zdecydowanym faworytem do triumfu.

Spotkanie Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanović na kortach w Toronto zaplanowano na środę 9 sierpnia. Organizatorzy nie podali jeszcze planu gier, więc na razie nie wiadomo, o której godzinie odbędzie się spotkanie. Wcześniej Hurkacza zawodnika czeka mecz gry podwójnej w parze z Mate Paviciem. Polsko-chorwacka para zmierzy się z Lloydem Glasspoolem i Harrim Heliovaarą. To starcie zaplanowano na środę 8 sierpnia po godzinie 17:00.