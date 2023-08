Nagranie ze Świątek hitem. Cała sala się roześmiała. Iga błysnęła poczuciem humoru [WIDEO]

Po zwycięstwie w turnieju WTA w Warszawie Iga Świątek w środę 9 sierpnia rozpocznie zmagania w kolejnych zawodach, tym razem w Montrealu. W pierwszej rundzie rozgrywek liderka światowego rankingu dostała wolny los, dlatego rywalizację w Kanadzie zacznie od drugiego etapu, w którym zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą.

Najbliższa rywalka Świątek w poniedziałek pokonała w pierwszej rundzie Chinkę Lin Zhu, zwyciężając po ponad dwugodzinnym starciu 6:3, 6:7 (8), 6:2. W środowe popołudnie Karolina Plískova zagra z polską tenisistką.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Iga Świątek kolejny raz udowodniła, że jej poczucie humoru stoi na najwyższym poziomie. - To wielki zaszczyt posiadać stadion ze swoim imieniem. Możemy poudawać taką historię. To ciekawe zrządzenie losu, dla mnie zabawne. Czuję się szczęśliwa, gdy widzę Iga Stadium. Powinniście to robić częściej - powiedziała 22-latka, po czym na sali rozległ się śmiech.

Świątek nawiązała do stadionu w Montrealu, który nosi nazwę IGA Stadium. Niestety, Polka jeszcze nie doczekała się własnego obiektu, ponieważ wspomniana IGA to popularna w Kanadzie sieć supermarketów i jeden z głównych sponsorów tegorocznego turnieju. Tak czy inaczej, żart okazał się trafiony.

Kiedy gra Iga Świątek? Pierwszy mecz w WTA Montreal

Turniej WTA 1000 rozgrywany w Montrealu to przedostatni przystanek przed US Open, które rozpocznie się 28 sierpnia. Do tej pory Iga Świątek dwukrotnie mierzyła się z Karoliną Pliskovą, wygrywając oba starcia. W pierwszym z nich pokonała Czeszkę 6:0, 6:0 w 2021 roku w finale w Rzymie, a następnie ograła 31-latkę 4:6, 6:1, 6:2 podczas tegorocznego ćwierćfinału w Stuttgarcie. Zawodniczki trzeci raz wyjdą na kort w środę 9 sierpnia najwcześniej o godz. 16:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.