Niebywałe sceny na korcie. Nawet zawodnicy nie wiedzieli o tym przepisie [WIDEO]

Na początku czerwca Milos Raonic wrócił do gry po 686 dniach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi. Lista kontuzji, które trapiły go przez całą karierę, jest porażająca. Ostatnio zmagał się z problemami ścięgna Achillesa. Wcześniej były to urazy pleców, łokci, pośladków, ud, prawej kostki, prawej łydki i prawego kolana. - Przez trochę ponad rok nie wziąłem do ręki rakiety - mówił po powrocie do gry w s-Hertogenbosch.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi za mocni dla Polaków w finale uniwersjady

Kanadyjczyk z czarnogórskimi korzeniami miał tylko jedno marzenie. Godne pożegnanie, które zabrały mu urazy. Chciał zagrać na Wimbledonie oraz rodzinnym Toronto. W Londynie odpadł w drugim meczu z Tommym Paulem w czterech setach. W swojej ojczyźnie zrobił już coś wielkiego - 6:7(12), 7:6(4), 6:3 ograł Francesa Tiafoe (10. ATP) w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000. To jego pierwszy triumf nad zawodnikiem z czołowej dziesiątki rankingu od 1078 dni.

Fręch skorzystała na nieszczęściu gwiazdy tenisa. Nagły zwrot akcji w Montrealu

"The Drama". Czegoś takiego jeszcze nie było!

O tym jak wyrównany był to pojedynek, najlepiej świadczy pierwszy set. O jego losach zadecydował tie-break, w którym do stanu 12:12 nie oglądaliśmy żadnego minibreaka! To niebywałe, że każdy punkt wygrywał zawodnik serwujący, ale i taka passa musi się skończyć, aby wyłoniony został zwycięzca. Nim, w niebywałych okolicznościach, okazał się Frances Tiafoe.

Przy piłce setowej piłka po zagraniu Raonicia przetoczyła się po taśmie i spadła tuż za siatką. Amerykanin zdołał do niej dobiec oraz minąć rywala, ale jeszcze przed drugim odbiciem się piłki od kortu, wpadł w siatkę. Przepisy zabraniają zawodnikowi jakiegokolwiek kontaktu z nią, więc wszyscy myśleli, że punkt zostanie przyznany Kanadyjczykowi. Wszyscy byli zdezorientowani, gdy ogłoszono, że wymianę wygrał Tiafoe.

Arbiter główny Fergus Murphy wytłumaczył, iż Tiafoe wpadł w siatkę znajdującą się już w przestrzeni korytarza deblowego, który nie zalicza się do pola gry w grze pojedynczej. Uznaje się wówczas, jakby siatki tam w ogóle nie było. Ot, taka zawiłość przepisu, który większość obserwatorów tenisa mogła poznać dopiero przy tej sytuacji. Ba, nie wiedzieli o niej sami skonsternowani zawodnicy.

Wielki powrót w świecie tenisa. Dwa lata przerwy. Zadziwiła [WIDEO]

Wielki powrót do rodzinnego miasta. Czekał na ten moment pięć lat. I to na oczach rodziców

W trakcie drugiego seta znów dominowali serwujący, którzy nie dopuścili do ani jednego break pointa, więc znów decydował tie-break. Tym razem po pięciu minibreakach górą 7:4 był Raonic. Finałowa partia to już zupełnie odmienna historia. Najpierw trzy szanse na przełamanie miał Tiafoe, ale Kanadyjczyk wyszedł z opresji, aby chwilę później samemu dokonać tej sztuki do zera. Zrobiło się szybkie 2:0 dla reprezentanta gospodarzy. Mimo drobnych turbulencji w postaci kolejnych okazji dla Amerykanina, Milos Raonic wygrał to spotkanie przy wiwatującym tłumie. 32-latek w całym meczu zaserwował 37 asów, co jest jego karierowym rekordem w formacie "best of three". Tak też to starcie zakończył.

Trybuny oszalały z radości, a realizator wyłapał na nich rodziców tenisisty, którzy w latach 90. uciekli z małym Milosem z pogrążonej wojnie domowej Jugosławii do okolic Toronto. W 2020 i 2021 roku - w ostatnim czasie kariery syna przed przerwą - nie mogli go oglądać na żywo z uwagi na pandemię koronawirusa.

Rywal wypalił do Hurkacza tuż po porażce [WIDEO]

- To niewiarygodnie wyjątkowe. Składa się na to wiele czynników. Dwa lata bez gry. Pięć lat od przerwy w Toronto. Minęły cztery lata, odkąd grałem przed rodzicami... Wszystkie te rzeczy złożyły się na wspaniałą noc dla mnie. Jestem niesamowicie wdzięczny - powiedział po spotkaniu Milos Raonic, który w drugiej rundzie zagra z Taro Danielem (115. ATP) z kwalifikacji.