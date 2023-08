Pewny awans Hurkacza do II rundy. Dobry start w turnieju prawdy. Popisowy tie-break

Turniej w Toronto ma być turniejem prawdy dla Huberta Hurkacza (ATP 17). Najlepszy polski tenisista w Toronto broni aż 600 punktów rankingowych, które zdobył rok temu w Montrealu (turniej odbywa się naprzemiennie w tych miastach) za finał turnieju ATP Masters 1000. Wówczas Hurkacz po trzysetowej walce przegrał z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą 6:3, 3:6, 3:6. Polaka nie rozpieściło także losowanie, bo już w pierwszej rundzie trafił na nieprzewidywalnego Kazacha Aleksandra Bublika (ATP 28).

Pewny awans Huberta Hurkacza do II rundy w Toronto. Popisowy tie-break Polaka

Aleksander Bublik, który niedawno zaszedł do finału w Halle i IV rundy Wimbledonu, zupełnie jednak nie przypominał tenisisty w dobrej formie, którym był niedawno. Wprawdzie pierwszego gema serwisowego wygrał pewnie, jednak później na korcie wyglądał po prostu źle. Choć mowa o dwóch zawodnikach z TOP4 rankingu asów serwisowych w cyklu ATP w tym sezonie, przy stanie 1:1 doszło do aż trzech kolejnych przełamań. Szczególnie źle wyglądał Bublik, który popełnił w pierwszym secie aż siedem podwójnych błędów serwisowych, a do tego mylił się często również w samej grze.

Hurkacz, poza momentem zawahania przy własnym serwisie w czwartym gemie, grał z kolei bardzo pewnie i spokojnie korzystał z bardzo słabej gry przeciwnika. Pierwszego seta zakończył kolejnym przełamaniem i to do zera, dzięki czemu wygrał 6:3 i mógł rozpocząć kolejną partię od własnego serwisu.

Hubert Hurkacz pod ścianą. Chodzi o ranking. To będzie najważniejszy turniej od lat

W drugim secie oglądaliśmy już znacznie lepszego Aleksandra Bublika. Przede wszystkim popełniającego zdecydowanie mniej błędów. To spowodowało, że mecz się mocno wyrównał. Pierwsze przełamanie nastąpiło w gemie piątym i było to przełamanie na korzyść Kazacha, którego agresywniejsza gra przyniosła skutek - zmuszał Polaka do błędów. Bublik wygrał gema po grze na przewagi, ale po chwili sytuacja się odwróciła. Kazach nie zdołał potwierdzić przełamania wygraniem własnego podania, po bardzo długim gemie przegrał na przewagi i wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli remisu 3:3.

Później już do samego końca seta obaj tenisiści pewnie wygrywali swój serwis. Bublikowi udało się nawet zdobyć jeden punkt serwisem z dołu, w co nie mógł uwierzyć zaskoczony Hurkacz. Na jego twarzy pojawił się nawet szeroki uśmiech niedowierzania. Choć Polak miał nawet piłkę meczową przy serwisie rywala przy stanie 6:5, Bublik dobrym podaniem zdołał doprowadzić do tie-breaka. Tie-break był jednak prawdziwym popisem Huberta Hurkacza, który grał bezbłędnie, zdobył sześć punktów z rzędu i schodził na zmianę stron z wynikiem 6:0 oraz sześcioma piłkami meczowymi. Wykorzystał trzecią z nich i mógł się cieszyć z pewnego awansu do kolejnej rundy.

Hubert Hurkacz pokonał Aleksandra Bublika 6:3, 7:6 (2) w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Toronto. W II rundzie Hurkacz zagra z lepszym z pary Cristian Garin (Chile, ATP 101) - Miomir Kecmanović (Serbia, ATP 44). Z kolei w rundzie trzeciej rywalem najlepszego z tej trójki może być lider rankingu, Hiszpan Carlos Alcaraz.