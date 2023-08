Ranking WTA. Koniec "wielkiej trójki". Amerykanka goni Igę Świątek

Iga Świątek rozpoczęła 71. tydzień jako liderka rankingu WTA. Tym samym polska tenisistka wskoczyła do absolutnej czołówki kobiet, które najdłużej zajmowały pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. Świątek wyrównała wyczyn Caroline Wozniacki, a przed sobą ma takie tenisistki, jak Lindsay Davenport czy Ashleigh Barty.

Iga Świątek wchodzi do gry o fortunę. Rekord

Iga Świątek odpoczywała, ale reszta nie próżnowała

Po zwycięstwie w turnieju w Warszawie Iga Świątek miała tydzień przerwy od gry w tenisa przed zmaganiami w zawodach WTA 1000 w Montrealu. Nie oznacza to jednak, że inne tenisistki z czołówki miały przerwę. Wręcz przeciwnie.

Najwięcej zmian w rankingu przyniósł zakończony w niedzielę turniej w Waszyngtonie. Całe zmagania wygrała Coco Gauff (zajmuje siódmą pozycję), która co prawda nie zanotowała awansu w rankingu, tak powoli zaczyna gonić szóstą Caroline Garcię. Amerykanka w finale pokonała Marię Sakkari, która mimo przegranej zdobyła wystarczającą liczbę punktów, żeby awansować na ósmą pozycję i wyprzedzić Petrę Kvitovą.

Największa i zarazem najważniejsza zmiana zaszła na niemal samym szczycie rankingu. Jessica Pegula, co prawda odpadła w półfinale waszyngtońskiego turnieju, ale pozwoliło jej to zepchnąć Jelenę Rybakinę z trzeciego miejsca. Chociaż przewaga Amerykanki nad Kazaszką wynosi zaledwie 15 punktów, tak jest to chwilowy koniec "wielkiej trójki" przynajmniej w obecnym zestawieniu WTA.

Skrócony ranking WTA (stan na 7 sierpnia):

1. Iga Świątek - 9490 pkt,

2. Aryna Sabalenka - 8746 pkt,

3. Jessica Pegula - 5480 pkt,

4. Jelena Rybakina - 5465 pkt,

5. Ons Jabeur - 4747 pkt,

6. Caroline Garcia - 4685 pkt,

7. Coco Gauff - 3760 pkt,

8. Maria Sakkari - 3585 pkt,

9. Petra Kvitova - 3341 pkt,

10. Marketa Vondrousova - 3106 pkt,

[...]

25. Magda Linette - 1805 pkt,

79. Magdalena Fręch - 838 pkt,

264. Katarzyna Kawa - 260 pkt,

279. Weronika Falkowska - 237 pkt,

532 - Maja Chwalińska - 82 pkt.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry?

Iga Świątek zmagania w turnieju WTA w Montrealu rozpocznie we wtorek lub w środę w drugiej rundzie zawodów, gdzie jej rywalką będzie Karolina Pliskova (23. WTA) lub Lin Zhu (36. WTA). Droga do finału wcale nie będzie łatwa, ponieważ później może rywalizować z Karoliną Muchova (17. WTA) czy Anastazją Potapową (27. WTA).