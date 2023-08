Transpłciowa kobieta została mistrzynią kraju i się zaczęło. Navratilova protestuje i pyta o US Open

Transpłciowa kobieta Alicia Rowley wygrała krajowe mistrzostwa kobiet w tenisie w kategorii +55 lat na kortach trawiastych oraz w hali w grze pojedynczej i podwójnej. Wywołało to reakcje Independent Council on Women's Sports (ICONS), które uznaje to za niesprawiedliwość rywalizacji i wnosi Amerykańską Federację Tenisową (USTA) do zmiany przepisów.

Afera w Stanach ws. transpłciowych tenisistek-amatorów. Navratilova reaguje. "To będzie dozwolone na US Open?"

USTA stwierdza w swojej polityce integracji osób transpłciowych, że takowi sportowcy powinni być uwzględniani zgodnie z aktualną płcią, aby nie blokować im możliwości uprawiania tenisa. W dokumencie czytamy: "Konieczne jest zapewnienie, w miarę możliwości, aby sportowcy transpłciowi nie byli wykluczani z możliwości udziału w zawodach sportowych. Nadrzędnym celem sportowym jest i pozostaje gwarancja uczciwej rywalizacji. Ograniczenia udziału są odpowiednie w zakresie, w jakim są konieczne i proporcjonalne do osiągnięcia tego celu".

Z takim stanowiskiem całkowicie nie zgadza się ICONS, czego wyraz na Twitterze dała przewodnicząca tej organizacji Kim Shasby Jones. "Kobiecy tenis staje się pośmiewiskiem z powodu tej okropnej polityki, która stawia zdrowie psychiczne i tożsamość mężczyzn nad kobietami, które odkryły w sobie miłość do tenisa" - napisała, oznaczając przy tym USTA, WTA oraz dwie tenisowe legendy: Chris Evert i Martinę Navratilovą. "Kobiety dzwonią do nas i błagają o pomoc, aby mogły uczciwie rywalizować. Skarżyły się. Nie wiedzą, dokąd się zwrócić. Mężczyźni zdobywają tytuły krajowe, zajmują miejsce kobiet w drużynowym tenisie i rywalizują w turniejach dla kobiet w całym kraju. Musimy uświadomić kobietom i dziewczętom grającym w tenisa, że zasługują na sprawiedliwe traktowanie i uznanie za swoje osiągnięcia bez względu na to, kiedy zaczną uprawiać ten sport" - kontynuuje. Cały post poniżej.

Na apel odpowiedziała Navratilova. Była numer jeden na świecie i szesnastokrotna mistrzyni wielkoszlemowa napisała: "Come on, USTA. Kobiecy tenis nie jest dla nieudanych sportowców płci męskiej - niezależnie od wieku. To jest nie w porządku i niesprawiedliwe. Czy będzie to dozwolone w tym miesiącu na US Open? Tylko z dowodem osobistym? Nie sądzę..." - skomentowała na Twitterze była tenisistka.

Polityka integracji osób transpłciowych USTA "nie wymaga potwierdzeń statusu tożsamości płciowej", aby nie stało się to "przeszkodą w uczestnictwie w rekreacji". Osoby, które przechodzą korektę płci na kobiecą (lub męską w analogicznej sytuacji), są uprawnione do rywalizacji w kategorii kobiet pod następującymi warunkami: "zawodniczka zadeklarowała, że jej tożsamość płciowa jest kobieca". Deklaracji nie można zmienić przez co najmniej cztery lata.