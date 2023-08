Świątek przed szansą wyprzedzenia Sabalenki w rankingu. Dwa scenariusze

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA od 71 tygodni, ale nie może spać spokojnie, ponieważ jak cień podąża za nią Aryna Sabalenka. Białorusinka była bliska, aby zdetronizować Polkę w trakcie Wimbledonu. Żeby to osiągnąć, Sabalence wystarczył awans do finału, ale ostatecznie zatrzymała się ona na półfinale. Ale ranking WTA to niejedyna klasyfikacja, w której obie zawodniczki walczą o pierwsze miejsce.

Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w WTA Race. Dwa scenariusze

Równie pasjonująca walka toczy się między nimi w rankingu WTA Race, decydującym o tym, które osiem zawodniczek zagra w wieńczącym sezon WTA Finals. Jak na razie na czele znajduje się Aryna Sabalenka z dorobkiem 6456 punktów. Na drugim miejscu jest Świątek z 5966 punktami na koncie. Istnieje jednak szansa, by już w tym tygodniu doszło do zmiany na fotelu liderki.

Obie zawodniczki wezmą udział w WTA 1000 w Montrealu. Każda z nich będzie faworytką, choć nieco większe szanse daje się Polce, która triumfowała w WTA 250 w Warszawie. Był to turniej rozgrywany na tej samej, twardej nawierzchni, co w zbliżającym się turnieju.

Co musi się stać, by 22-latka została liderką WTA Race już po imprezie w Kanadzie? Scenariusze są dwa - w każdym z nich Polka musi zameldować się w finale i liczyć na potknięcie głównej konkurentki. Pierwsza z opcji zakłada, że nasza zawodniczka zostanie liderką w przypadku, gdy Sabalenka zakończy zmagania już na II rundzie. Wówczas Świątek wystarczy jedynie udział w finale, bez konieczności jego wygrania. Za występ w decydującym starciu otrzymałaby 585 punktów, co przy 60 punktach Białorusinki dałoby jej prowadzenie.

Sytuacja w rankingu WTA Race w przypadku I scenariusza:

1. Iga Świątek - 6550 pkt

2. Aryna Sabalenka - 6515 pkt

W drugim ze scenariuszy Polka musi wygrać w Montrealu i liczyć, że Sabalenka nie awansuje do finału. Wówczas dopisze do swojego konta 900 punktów, co przy ewentualnych 350 punktach za półfinał Sabalenki także dałoby prowadzenie naszej zawodniczce.

Sytuacja w rankingu WTA Race w przypadku II scenariusza:

1. Iga Świątek - 6865 pkt

2. Aryna Sabalenka - 6805 pkt.

To jednak spekulacje, a o tym, kto będzie liderką WTA Race po turnieju w Kanadzie, przekonamy się już w niedzielę 13 sierpnia. Tego dnia odbędzie się finał imprezy. Jak na razie Świątek skupia się na najbliższym starciu. Rywalizację rozpocznie od II rundy, w której zmierzy się z wygraną pojedynku Karolina Pliskova - Lin Zhu.