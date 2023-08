Skandal na korcie. Półfinał turniej ATP przerwany. "To irytujące. Marnują czas"

Na początku sierpnia tenisiści rywalizowali w prestiżowym turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, gdzie doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. W finale zagrali Tallon Griekspoor (26. ATP) oraz Daniel Evans (21.) i dla obu był to pierwszy mecz o tytuł imprezy tej rangi. Lepszy w dwóch setach 7:5, 6:3 okazał się Evans. Dla Brytyjczyka to drugi triumf w zmaganiach ATP Tour.

Dla Holendra to drugi tegoroczny finał. Dzień wcześniej sprawił miejscowej publiczności niemiłą niespodziankę, ogrywając 6:3, 3:6, 2:6 rozstawionego z jedynką Taylora Fritza (9.). Amerykanin w drodze do półfinału spotkał się z Andym Murrayem. W trakcie spotkania ze Szkotem doszło do protestu ze strony aktywistów klimatycznych. Przedstawiciele grupy "Just Stop Oil" wyrzucili na kort trzy duże piłki z nadrukiem płomieni. Wywieszono także odpowiednie transparenty.

Zdestabilizowało to grę na parę minut w kluczowym etapie spotkania, gdyż Fritz bronił break pointów, które mogły zaważyć o losach awansu do następnej rundy. Dziewiąty zawodnik świata nie ukrywał swojej irytacji, która towarzyszyła mu w tamtym momencie. - Rozumiem, że chcą protestować, ale muszą znaleźć lepszy sposób, aby przyniosło to jakikolwiek skutek. Nie wiem, w jaki sposób ludzie mieliby ich poprzeć, jeśli psują im dobrą zabawę. Według mnie nie ma to sensu - powiedział amerykański tenisista.

- Jest to irytujące, gdy to robią. Marnują czas. Każdy przychodzi tu, by oglądać tenis. Powiedziałem żartobliwie, że ich działania sprawiają, iż chcę częściej latać odrzutowcami - skwitował to Taylor Fritz.

Przed Amerykaninem teraz zmagania w Toronto w turnieju rangi ATP Masters 1000. Zagrają tam wszyscy najlepsi zawodnicy na świecie z Carlosem Alcarazem i Hubertem Hurkaczem na czele.