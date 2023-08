Dramatyczne wyznanie finalisty Wimbledonu. Otworzył się. "Ciemność wydaje się nie mieć końca"

Finalista Wimbledonu z 2021 roku ma za sobą bardzo trudny okres. Długo walczył z kontuzją i nie potrafił wrócić do poziomu, który swego czasu sprawił, że zajmował szóste miejsce w rankingu ATP. W ostatnich miesiącach częściej niż o wyczynach sportowych tenisisty mówiło się o jego życiu prywatnym, a Nicola Pietrangeli zarzucał mu, że nie wie, co chce od życia. Delikatną poprawę przyniósł Wimbledon, w którym 27-latek dotarł do czwartej rundy, w której przegrał z późniejszym triumfatorem Carlosem Alcarazem, ale pokazał się z dobrej strony.

"Ciemność wydaje się nie mieć końca". Finalista Wimbledonu otwiera się na problemy psychiczne

Berrettini obecnie zajmuje 38. miejsce na świecie, ale już niedługo będzie musiał bronić punktów za ubiegłoroczny półfinał US Open. W niedawnym wywiadzie dla "Corriere Della Sera" włoski tenisista szczerze opowiedział o wyzwaniach, jeśli chodzi o jego sferę psychiczną.

- W głębi duszy, nawet gdy czuję się wyczerpany, to rywalizacja na korcie jest jedną z rzeczy, które sprawiają, że żyję. Niemożność uczestniczenia w ważnych turniejach sprawiła, że poznałem ciemność. I wydaje się, że ciemność nie ma końca. Ona cię w całości ogarnia, bo zamiast zostać i odpocząć, pogrążasz się w otchłani. To były bardzo złe momenty - zdradza otwarcie finalista Wimbledonu sprzed dwóch lat.

- Spojrzałem w swoją przeszłość, aby odkryć siebie na nowo. Czy kiedykolwiek myślałem o odejściu? Wiele razy, uwierz mi. W 2020 roku miałem trudny rok i pamiętam, że wpadłem na pomysł, żeby uciec. Wziąć paszport, nikomu nic nie mówić i uciec tam, gdzie nikt mnie nie znajdzie. Przyszło to do mnie w mroczne dni. Później czas, rywalizacja z innymi uświadomiła mi, że jestem szczęśliwy tylko wtedy, gdy wychodzę na kort i oddycham tą atmosferą - kontynuuje swoje zwierzenia.

Berrettini podkreśla, jak samotnym sportem jest tenis, w którym w dodatku trzeba nauczyć się przegrywać, bo nawet najwięksi doznają porażek. - Tenis jest bezlitosnym lustrem, patrzy na ciebie od środka - mówi otwarcie Włoch, który już w poniedziałek zagra w turnieju ATP Masters 1000 w Toronto. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie Francuz Gregoire Barrere (58. ATP).