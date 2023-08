Rywalka Świątek dokonywała cudów. Ludzie aż wstali z miejsc. "Gwiazdorska gra" [WIDEO]

Dobiega końca rywalizacja na kortach w Waszyngtonie. W turnieju WTA 500 startowała Magdalena Fręch (80. WTA), ale przygodę zakończyła już w I rundzie, przegrywając 1:6, 4:6 z Peyton Stearns (59. WTA). Amerykanka także nie dotarła do finału. Ostatecznie kwestie tytułu między sobą rozstrzygną Maria Sakkari (9. WTA) i Coco Gauff (7. WTA). Pierwsza z zawodniczek dokonywała wręcz cudów w półfinale. Jedno z jej zagrań zrobiło ogromne wrażenie nie tylko na kibicach, ale i na władzach WTA.

Maria Sakkari dokonywała cudów w Waszyngtonie. Nikt nie wierzył, że dobiegnie do piłki

W 1/2 finału Greczynka mierzyła się z Jessicą Pegulą (4. WTA). Pierwszy set ułożył się po myśli Sakkari. Aż dwukrotnie przełamała rywalkę i wygrała 6:3. W drugiej partii prowadziła już nawet 4:1, ale w jej grę wkradła się nerwowość. Z tego skorzystała Amerykanka, która była w stanie doprowadzić do wyrównania w setach (6:4). O losach spotkania zadecydowała trzecia odsłona, w której Greczynka popisała się efektownym zagraniem.

Akcja miała miejsce przy stanie 4:2 dla Sakkari. Wówczas tenisistka pewnie zaserwowała piłkę i przez kilka sekund żadna z zawodniczek nie była w stanie przejąć inicjatywy. Do czasu. Nagle mocniejszym uderzeniem popisała się Pegula, która zepchnęła rywalkę do defensywy. Posłała piłkę w sam narożnik kortu, co powinno dać jej punkt.

Tak ostatecznie się nie stało, bowiem do piłki zdążyła podbiec Greczynka. Nie dość, że obroniła zagranie, to przeszła z defensywy do ataku, co zaskoczyło Pegulę. To Amerykanka zaczęła biegać po korcie, ale ostatecznie nie udało jej się zdobyć punktu.

Kibice zachwyceni zagraniem Sakkari. Zdobyli się na gest

Obrona Sakkari zrobiła duże wrażenie na kibicach, którzy aż wstali z miejsc, by uhonorować ją brawami. Zawodniczka także uniosła wymownie rękę w geście triumfu. "Cudowny tenis. Co za punkt" - ekscytowali się zagraniczni komentatorzy. Wideo z akcji udostępniono też na oficjalnym profilu WTA. "Prędkość Sakkari. Maria i jej gwiazdorska gra w obronie" - czytamy w opisie.

Finalnie Sakkari wygrała nie tylko ten punkt, ale i seta 6:2, a w konsekwencji mecz 2:1. Tym samym przełamała niechlubną passę ostatnich siedmiu przegranych pojedynków w półfinale. Sama zawodniczka odniosła się do tej niekorzystnej statystyki. - Tak naprawdę nie myślałam o tym. Po prostu już mnie to nie obchodzi. Nakręcili nawet filmy na YouTube o moich przegranych półfinałach. Jestem jak... Nieważne. Ludzie są po prostu tacy głupi - mówiła na konferencji prasowej. Tym samym w niedzielę o 20:30 powalczy o drugi w karierze tytuł rangi WTA.