Sabalenka zachwycona w Montrealu. Jej przyjaźń kwitnie

Osobiste relacje Pauli Badosy od pewnego czasu są obiektem publicznych reakcji, gdyż Hiszpanka chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Stało się tak za sprawą jej związku ze Stefanosem Tsitipasem. Para założyła nawet swój wspólny profil na Instagramie i jest nazywana "Tsitsidosa".

Przyjaźń Sabalenki z Badosą kwitnie. "Sabadosa" znowu żywa

Zanim pojawiła się "Tsitsidosa" w tenisowym środowisku istniała "Sabadosa" - czyli przyjaźń Pauli Badosy z Aryną Sabalenką, która na nowo odżywa, choć zawodniczki nigdy nie kryły sympatii do siebie. Kolejny tego wyraz dały podczas treningu przed turniejem WTA Masters 1000 w Montrealu.

Obie zawodniczki były w dużej mierze rozdzielone w obecnym sezonie z powodu wielokrotnych problemów Badosy z kontuzjami. Wykluczyły one ją z dużych turniejów - Australian Open czy Roland Garros - i zmusiły ją kreczu w drugiej rundzie Wimbledonu przeciwko Marcie Kostjuk. W międzyczasie Sabalenka, w przeciwieństwie do przyjaciółki, przeżywała najlepszy okres w swojej karierze. Wygrała imprezę w Melbourne, a w Paryżu i Londynie docierała do półfinałów. W rankingu race, obejmujący obecny sezon jest numerem jeden.

- Jeśli na nią spojrzysz, możesz pomyśleć, że jest zdystansowana lub zajęta sobą, ale w rzeczywistości jest zupełnie inna - powiedziała o Badosie Sabalenka. - Jest bardzo miła, ma wielkie serce i jest bardzo skromna. To jest to, co naprawdę lubię widzieć, takich ludzi - odpowiedziała Hiszpanka o Białorusince.

Turniej WTA Masters 1000 w Montrealu rozpoczyna się już w poniedziałek 7 sierpnia. Rozstawiona w nim z jedynką jest liderka światowego rankingu Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zagra z lepszą z pary Lin Zhu (38. WTA) - Karolina Pliskova (23. WTA). W podobnej sytuacji jest rozstawiona z dwójką Aryna Sabalenka. Natomiast Paula Badosa na start imprezy zmierzy się z Beatriz Haddad Maią (13. WTA).