Świątek pokazała coś nowego. Kibice od razu zwrócili uwagę [WIDEO]

Iga Światek (1. WTA) po wygranej w domowym turnieju WTA 250 w Warszawie odpoczywała, a teraz udała się do Kanady, gdzie rozegra WTA 1000 w Montrealu. Liderka światowego rankingu jeszcze przed rozpoczęciem zmagań pojawia się na kanadyjskich kortach, gdzie odbywa sesje treningowe. Na jednej z nich zaprezentowała coś, co zwróciło uwagę fanów.

Iga Świątek trenuje z mistrzynią Wimbledonu i prezentuje obiecaną nowość. Kibice szybko wyłapali

Rozstawiona z jedynką Świątek na jednym z pierwszych treningów w Montralu pojawiła się w obecności Markety Voundrousovej (10. WTA). Niedawno Polka gratulowała Czeszce wygranej w Wimbledonie, a teraz obie panie w świetnych humorach przygotowywały się do zmagań w Kanadzie.

Część z treningów pokazali organizatorzy na Instagram Stories za pośrednictwem oficjalnego profilu turnieju. Uwagi kibiców nie przyciągnęła jednak gra, a nowe wyposażenie Igi Świątek. Liderka światowego rankingu zaprezentowała na korcie nowe buty.

Chodzi o obuwie marki On, z którą 22-latka współpracuje od marca tego roku. W momencie rozpoczęcia współpracy zapowiadano, że Polka przygotuje nową linię butów The Roger Pro. Model ten nawiązuje oczywiście do Rogera Federera, który jest jednym z właścicieli firmy. Najwyraźniej projekt ukończono, ponieważ Świątek była ubrana nowe, białe buty z różowym paskiem wzdłuż.

Do tej pory w kwestii butów Świątek współpracowała z marką Asics, ale wygląda na to, że w Montrealu dojdzie do wymiany na firmę On. Wcześniej liderka światowego rankingu prezentowała na kortach koszulki, bluzy i spodenki szwajcarskiego producenta.

Turniej WTA 1000 w Montrealu rozpocznie się w poniedziałek 7 sierpnia. Z racji rozstawienia z jedynką, Iga Świątek otrzymała wolny los w pierwszym meczu i zmagania zacznie w drugiej rundzie. Nieźle ułożyła się dla niej drabinka turniejowa, ponieważ na Arynę Sabalenkę (2. WTA) i Jelenę Rybakinę (3. WTA) może trafić dopiero w finale.