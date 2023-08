Świadkami niesamowicie długiego i emocjonującego półfinału byli kibice zgromadzeni na korcie centralnym obiektu tenisowego w Kitzbuhel, austriackiej miejscowości, która zwykle kojarzy się ze zmaganiami w sportach zimowych, ale w tym tygodniu gości najlepszych tenisistów świata w turnieju rangi ATP 250. W trzech setach, trwających trzy i pół godziny, Dominic Thiem (116. ATP) pokonał Laslo Djere (38. ATP) 6:7(5), 7:5, 7:6(8).

Odrodzenie mistrza. Pierwszy finał od trzech lat. "Nie mógłbym być szczęśliwszy"

Reprezentant gospodarzy jest dopiero w trakcie swojego powrotu na szczyt, więc aby móc wystąpić w tej imprezie, musiał skorzystać z dzikiej karty. Zrobił z niej świetny użytek, gdyż awansował do finału całego turnieju, w którym zmierzy się z Sebastianem Baezem. Pojedynek z Djere był trzecim z rzędu, który Thiem wygrał w trzech setach, lecz starcie z Serbem było zdecydowanie najtrudniejsze oraz najdłuższe. Austriak w trzecim secie obronił aż pięć piłek meczowych. Najpierw przy stanie 5:6 i swoim serwisie, a później w tiebreaku, który zakończył się wynikiem 10:8 dla byłej światowej trójki.

- Potrzebowałam tego. Potrzebowałem tej atmosfery. Potrzebowałem dzisiaj wsparcia. To bardzo wyjątkowy dzień. To mój pierwszy finał od czasu kontuzji nadgarstka. Nie mógłbym być szczęśliwszy, że jest on tutaj, w domu - powiedział po spotkaniu Austriak.

To pierwszy finał turnieju ATP dla Dominica Thiema od trzech lat. Końcówka 2020 roku była ostatnim okresem, w którym 29-latek należał do ścisłej światowej czołówki. We wrześniu wygrał pandemiczny US Open, a dwa miesiące później przegrał w finale ATP Finals. Kilka miesięcy później jego karierę zatrzymała kontuzja nadgarstka.

Operacje, długi okres rekonwalescencji i brak możliwości powrotu do pełnej sprawności stawu spowodowały, że jego forehand bardzo mocno stracił na sile i rotacji piłki. Triumfator US Open 2020 w czerwcu ubiegłego roku był plasowany na 352. miejscu w rankingu ATP, a od momentu swojego pierwszego zwycięstwa w turnieju wielkoszlemowym tenisista z Wiener Neustadt tylko raz przebrnął przez pierwszą rundę najbardziej prestiżowych imprez w kalendarzu tenisowym.

Odrodzenie gwiazdy tenisa. Lepsza bilans ma tylko Iga Świątek

Trudna droga powrotu. Inspiracja w legendach

Mimo problemów i niemożności dojścia do odpowiedniej formy Thiem nie tracił motywacji, którą dawali mu inni rywale z touru. - Orientujesz się, że są zawodnicy, którzy przeszli przez coś podobnego. Wawrinka zrobił na mnie chyba największe wrażenie. Gdy wrócił miał już 37 lat i wcześniej musiał przejść poważną operację kolana. Jego odporność, chęć ponownego zainwestowania tak dużo w tenisa po wszystkich sukcesach, ale także problemach, które miał, były i nadal są dla mnie bardzo inspirujące. Podziwiam go, ponieważ musi pokonać wielkie trudności. Na przykład Rafael Nadal zawsze wygrywał, gdy tylko wracał na kort. Ścieżka, którą przeszedł Stan, jest mi bliższa niż ta Rafy - przyznał niedawno Thiem dla niemieckiego "NZZ".

Finału turnieju ATP, w dodatku w swojej ojczyźnie, to wielka chwila i kolejny bodziec motywacyjny dla 29-latka, który w poniedziałek wróci do pierwszej setki klasyfikacji mężczyzn. W tym momencie jest już 89. rakietą świata, a w przypadku zwycięstwa w niedzielnym finale w Kizbuhel może awansować o kolejne piętnaście lokat. Aby tak się stało musi pokonać Sebastiana Baeza (72. ATP), który 7:6(5), 3:6, 6:4 ograł rozstawionego z jedynką Tomasa Martina Etcheverry'ego.

W trakcie swojej kariery Dominic Thiem wygrał 17 turniejów ATP, w tym wielkoszlemowy US Open. Ponadto był dwukrotnie w finale Roland Garros i raz Australian Open. Był numerem trzy w rankingu ATP.