"Sabalenka wiele zawdzięcza Łukaszence. Walczy ze swoim sumieniem. To ciężka walka"

Długo Aryna Sabalenka (2. WTA) nie chciała jednoznacznie potępić wojny w Ukrainie. Podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa zdarzało się jej nie brać udziału w konferencjach prasowych. Ostatecznie postanowiła zabrać głos po ćwierćfinale French Open, gdy wygrała 6:4, 6:4 z Ukrainką Eliną Switoliną. - Nie popieram wojny, co znaczy, że nie popieram teraz Łukaszenki. Nie popieram wojny. Nie chcę, aby mój kraj był uwikłany w jakikolwiek konflikt. To moje stanowisko, moja odpowiedź. Nie chcę, żeby sport mieszał się z polityką - tłumaczyła zawodniczka z Białorusi.

Reakcja z Białorusi na deklarację Sabalenki. "Ona walczy ze swoim sumieniem"

Aleksandr Opeikin wypowiedział się na temat Aryny Sabalenki w rozmowie z Radiem Wnet. Dyrektor wykonawczy Białoruskiego Funduszu Solidarności Sportowej postanowił odnieść się do stanowiska, jakie tenisistka obrała podczas Roland Garros. - Wydaje mi się, że by wyciągnąć odpowiednie wnioski, trzeba porozmawiać z człowiekiem. Bo tak to patrzymy z boku i nie znamy wszystkich motywów. To naturalne, że Sabalenka wiele zawdzięcza prezydentowi Łukaszence. W takim przypadku między ludźmi tworzy się emocjonalna więź - powiedział.

Warto zaznaczyć, że wtedy, po długim czasie oczekiwania Sabalenka odcięła się jednoznacznie od wojny i Łukaszenki. - Jestem pewien, że w środku każdy wszystko rozumie. Sabalenka też. Walczy ze swoim sumieniem i tym, co ma w środku, a co musi pokazać publicznie. To ciężka walka. Człowiek potrzebuje czasu, by do tego dojść. A przecież wielu sportowców w Białorusi dorastało i rozwijało się w kraju dzięki temu, że Łukaszenka poświęcił im trochę uwagi, pomocy czy wsparcia - dodaje Opeikin.

Białoruski Fundusz Solidarności Sportowej to organizacja, która wspiera sportowców poszkodowanych przez reżim prezydenta Łukaszenki.

Wcześniej do tej deklaracji Sabalenki odniosła się Ukrainka Elina Switolina (27. WTA). - Kiedy Aryna wypowiedziała te słowa podczas konferencji prasowej, minęło już półtora roku. Nie było to zaraz po inwazji, a to był ten moment, w którym czekaliśmy na takie wypowiedzi. I dopiero gdy mnie pokonała, przypomniała sobie o tym. A wcześniej mieliśmy już różne sytuacje - komentowała tenisistka w jednym z wywiadów.