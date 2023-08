Słynny trener wskazuje: Świątek, Sabalenka, Rybakina. "To ją wybiorę"

Iga Świątek nie opuszcza pozycji liderki rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 r., ale od kilku miesięcy rywalki mocno depczą jej po piętach. Szczególnie Aryna Sabalenka, która mogła wyprzedzić Polkę przy okazji Wimbledonu, ale zaprzepaściła okazję do tego. Znany trener ocenił, że Białorusinka nie przegoni polskiej tenisistki w tym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Słynny trener wskazuje Świątek jako najlepszą na koniec roku

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina naciskały na Igę Świątek w ostatnich miesiącach, chcąc wyprzedzić ją w rankingu WTA. Na razie Polka odparła ataki Białorusinki i reprezentantki Kazachstanu. Do czasu US Open Świątek jest bezpieczna w rankingu, bo nie będzie miała do obrony żadnych punktów.

Sabalenka kilkukrotnie podkreślała, że jej celem jest zostanie światową numer jeden, ale przeszkodziła sobie, odpadając w półfinale Rolanda Garrosa i Wimbledonu. Rybakina ma za sobą gorszy okres ze względu na kontuzje i zaczęła w rankingu nieco odstawać od Polki i Białorusinki.

Kulesza: "Prawda była taka". Nowa wersja zdarzeń w Kiszyniowie. "Godzinę po meczu"

W tym momencie prowadzi Świątek z dorobkiem 9490 punktów. Ponad 700 pkt. mniej na koncie ma Sabalenka (8746), a podium uzupełnia Rybakina (5465) z przewagą zaledwie 70 pkt. nad Amerykanką Jessiką Pegulą.

Zdaniem Nigela Searsa, byłego trenera m.in. Danieli Hantuchovej, Any Ivanović i Emmy Raducanu, kwestia pozycji liderki na koniec roku rozstrzygnie się pomiędzy Świątek, Sabalenką i Rybakiną, ale ze wskazaniem na polską tenisistkę. Wyjaśnił, dlaczego to raszynianka jest faworytką z tej trójki.

Przeklęte miejsce dla Igi Świątek. Aż trudno uwierzyć

- Postawiłbym na Igę Świątek. Prawdopodobnie wszystko rozegra się między nią a Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną. Te trzy są w grze. Myślę jednak, że Polka jest trochę bardziej kompletna od nich, więc to ją wybiorę - powiedział Brytyjczyk w podcaście "Control the Controllables".

W tym roku tenisistki mogą zdobyć jeszcze dobre kilka tysięcy punktów. W sierpniu zagrają dwa turnieje rangi WTA 1000 - w Montrealu i Cincinnati. Impreza w Kanadzie zacznie się w poniedziałek. Potem zagrają w wielkoszlemowym US Open. Następnie panie pojawią się m.in. w Guadalajarze i Pekinie (ostatnie turnieje WTA 1000), a zwieńczeniem sezonu będą finały w Shenzen.