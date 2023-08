Osaka się otworzyła. Zdecydowała się na szczere wyznanie

Naomi Osaka po raz ostatni zaprezentowała się na korcie we wrześniu 2022 roku podczas turnieju w Tokio. Japonka, która ma w dorobku cztery wielkoszlemowe triumfy, początkiem lipca urodziła córkę. Niedługo później powróciła do treningów, jednak już wcześniej zapowiedziała, że na kortach zobaczymy ją ponownie w 2024 roku. W minionych dniach 25-latka odniosła się do wydarzeń, które miały ogromny wpływ na losy jej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Naomi Osaka powróciła do depresji. "Miałam nadzieję, że to minie"

Wszystko zaczęło się podczas Rolanda Garrosa w 2021 roku. Japonka zapowiedziała, że ze względu na troskę o zdrowie psychiczne nie będzie brała udziału w spotkaniach z mediami, co spotkało się z falą krytyki. Groziła jej nawet dyskwalifikacja, więc po wygranym meczu pierwszej rundy zdecydowała się wycofać z turnieju. Później zdecydowała się na szczere wyznanie, że od 2018 roku choruje na depresję. To diametralnie zmieniło punkt widzenia fanów.

Teraz w podcaście "Mountaintop Conversations with Saysh" była liderka światowego rankingu zdradziła, co było powodem tych problemów. Okazuje się, że chodziło o narastającą presję, a pierwsze sygnały pojawiły się po zwycięstwie w Indian Wells w 2018 roku. - To był pierwszy moment, gdy poczułam się naprawdę przygnębiona i smutna. Później to się powtórzyło, kiedy wygrałam US Open (w 2020 roku - przyp.). I Pekin. Byłam w Chinach i miałam nadzieję, że to minie. Płakałam na korcie - stwierdziła.

Cały świat stanął murem za Igą Świątek. Bezlitosne reakcje. "Odetchnij"

Osaka chciała porzucić tenis. "Zastanawiałam się, jaki jest sens mojego życia"

Poziom przygnębienia Osaki był tak wysoki, że rozważała nawet zakończenie kariery. - Obudziłam się pewnego dnia i pomyślałam sobie, że moja mama przeszła na emeryturę po tym, jak wygrałam Indian Wells. A dla mnie to był jeden z największych celów w życiu. Pomyślałam: "widziałam, jak moja mama budzi się o czwartej rano, żeby iść do pracy. Mam nadzieję, że pewnego dnia pozwolę jej nie pracować". Więc pewnego dnia obudziłem się w Charleston przed jednym z moich meczów i zastanawiałam się, jaki jest sens mojego życia? - wspomina.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Świątek pokazała nagranie. Robi wielkie wrażenie! [WIDEO]

Japonka zdradziła, że wtedy uznawała te problemy za coś normalnego i że musi nauczyć się z tym żyć. Przełom nastąpił po drugim triumfie w Australian Open w 2021 roku. - Wtedy już poczułam, że muszę coś z tym zrobić, ponieważ nie chcę dalej żyć w ten sposób - podsumowała Osaka.