Sabalenka "odpowiada" Świątek. Jeden z fanów nie mógł się powstrzymać

W zeszłą niedzielę Iga Świątek zwyciężyła turniej Warsaw Open, bezproblemowo pokonując w finale Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1. Obecnie pierwsza rakieta damskiego tenisa przygotowuje się do turnieju w Montrealu, który rozpocznie się w poniedziałek 7 sierpnia. Treningi Świątek możemy śledzić m.in. w mediach społecznościowych. W kanadyjskich zawodach udział weźmie również wiceliderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, która nie ustępuje Świątek ani na krok.

Świątek walczy z Sabalenką nie tylko na korcie

Mimo że turniej WTA w Montrealu zacznie się dopiero w poniedziałek, Iga Świątek już kilka dni temu przyleciała do Kanady, aby na miejscu przygotowywać się do przyszłych pojedynków. 22-latka dodała na profilu Instagram krótki filmik, na którym wykonuje pompki, podnosi ciężary i ostro trenuje przed najbliższymi zawodami. Fani w komentarzach byli zachwyceni formą Polki, ale mimo to postanowili zmotywować ją do dalszych treningów.

"Dobra robota", "Wow", "Szacunek", "Najlepsza", "Twoja ciężka praca to inspiracja dla milionów młodych ludzi" - pisali obserwujący Świątek. Możliwe, że na wideo 22-letniej tenisistki natknęła się także Aryna Sabalenka, która zaledwie kilkanaście godzin później także opublikowała krótki filmik z treningu.

Druga zawodniczka światowego rankingu zdecydowała się na identyczną formułę, co Świątek. Dynamiczne wideo, któremu towarzyszy ulubiony utwór. W przypadku Sabalenki była to piosenka Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana. W opisie postu Białorusinka umieściła wymowny emotikon napiętego bicepsa.

Jeden z fanów skomentował wideo Sabalenki, wspominając przy okazji o polskiej tenisistce. "Powodzenia w Montrealu Aryna! Postaraj się nie pozwolić, aby media cię rozpraszały, robią to, ponieważ wiedzą, że ty i Lena (Jelena Rybakina przyp. red.) możecie wyprzedzić ich namaszczoną reprezentantkę, Igę" - czytamy. Jak widać, rywalizacja Świątek - Sabalenka nie toczy się wyłącznie na korcie, ale i w mediach społecznościowych.