Przeklęte miejsce dla Igi Świątek. Aż trudno uwierzyć

Dotychczas Iga Świątek dwa razy grała w Kanadzie i dwukrotnie odpadła z turnieju na wczesnym etapie. W tym roku zadebiutuje na kortach w Montrealu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Światek może odczarować Kanadę

Montreal organizuje naprzemiennie zawody WTA i ATP, wymienia się nimi z Toronto. Do tej pory Świątek grała tylko w tym drugim mieście i to bez większego powodzenia.

W 2019 r. Polka musiała przejść kwalifikacje. W samym turnieju pokonała Alję Tomljanović i Caroline Wozniacki, ale w 1/8 finału musiała uznać wyższość Naomi Osaki, ówczesnej liderki rankingu. W 2022 r. zaczęła od drugiej rundy, gdzie okazała się lepsza od Tomljanović, ale znów pożegnała się z turniejem na etapie 1/8 finału. Niespodziewanie przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Cały świat stanął murem za Igą Świątek. Bezlitosne reakcje. "Odetchnij"

Polska tenisistka zadebiutuje na kortach w Montrealu, na których ostatnio bardzo dobrze poszło Hubertowi Hurkaczowi. Wrocławianin dotarł rok temu do finału turnieju ATP 1000.

Świątek może być spokojna o pozycję liderki w rankingu WTA do czasu US Open. Do wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku nie będzie bronić żadnych punktów. Czuje się w dobrej formie, a ostatnie zwycięstwo w Warszawie było dla niej wartościowym przetarciem.

- Nie ukrywałam i nie będę ukrywała, że ten turniej był dla mnie ważny i trudny z wielu powodów. I właśnie dlatego jestem tak dumna. Przeczytałam gdzieś, że ten turniej jest nieważny wobec tych, które przede mną w Kanadzie i USA. Cóż...dla mnie był bardzo ważny i cieszę się, że poczułam tyle wsparcia i pozytywnej energii z Waszej strony - oznajmiła Świątek w mediach społecznościowych po triumfie w Warszawie, zwracając się do kibiców.

Balcerowski mówi nam o NBA. Taką informację dostał jego agent

Na liście zgłoszonych zawodniczek do turnieju rangi WTA 1000 są prawie wszystkie zawodniczki z czołówki rankingu WTA. Zabraknie Ons Jabeur i Barbory Krejcikovej. Tunezyjkę i Czeszkę wykluczyły z udziału kontuzje. Pojawią się za to dwie utytułowane tenisistki, które odnosiły sukcesy przed laty - Carolina Wozniacki, która wznowiła karierę, a także legendarna Venus Williams. Obie zagrają w Montrealu dzięki otrzymaniu "dzikich kart".

Turniej WTA 1000 w Montrealu odbędzie się w dniach 7-13 sierpnia. Drabinka imprezy nie została jeszcze wylosowana.