Świątek pokazała nagranie. Robi wielkie wrażenie! [WIDEO]

W niedzielę 30 lipca Iga Świątek zwyciężyła turniej BNP Paribas Warsaw Open, który był rozgrywany na warszawskich kortach Legii. W finale Polka gładko pokonała Laurę Siegemund 6:0, 6:1. - Przyznam, że dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równi, jeśli chodzi o poziom stresu z Rolandem Garrosem. Jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać - mówiła 22-latka na gorąco po zwycięstwie. Teraz pierwsza rakieta damskiego tenisa przygotowuje się do kolejnych zawodów.

Co prawda turniej WTA 1000 w Montrealu rozpoczyna się dopiero w poniedziałek 7 sierpnia, jednak Polka nieco wcześniej przyleciała do Kanady, aby szybciej zaaklimatyzować w nowym miejscu. W poprzednim sezonie zawody były rozgrywane w Toronto. Wtedy Iga Świątek dotarła do III rundy, w której przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad Mai (13. WTA) 4:6, 6:3, 5:7. W tym roku w Montrealu zobaczymy także największą rywalkę 22-latki, Arynę Sabalenkę (2. WTA).

Iga Świątek nie próżnuje przed kolejnymi meczami i z uśmiechem na twarzy uczestniczy w treningach. Ostatnio w mediach społecznościowych zawodniczki pojawił się filmik, na którym tenisistka podnosi ciężary, wykonuje pompki oraz używa mnóstwo sprzętów na siłowni. Do wideo 22-latka dołączyła utwór "Fly Away", którego autorem jest Lenny Kravitz. Oprócz tego liderka rankingu WTA dodała humorystyczny wpis.

"Nie wydaje mi się, żebym mogła odlecieć z tą sztangą, ale nie mam pojęcia, jaką inną piosenkę wybrać" - napisała na profilu Instagram. Fani w komentarzach dali Świątek potężną dawkę motywacji. "Jest moc", "Powodzenia", "O matko. Ja przy pierwszej takiej pompce pewnie bym połamała nos, wybiła zęby i zrobiła dziurę w podłodze", "Dobra robota", "Wow", "Szacunek", "Najlepsza" - czytamy.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy, z kim i o której godzinie Iga Świątek rozegra pierwszy pojedynek w kanadyjskim turnieju.