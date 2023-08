Cały świat stanął murem za Igą Świątek. Bezlitosne reakcje. "Odetchnij"

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA i jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Może się również pochwalić licznym gronem fanów. Są jednak tacy, którzy krytykują Polkę. Jednym z nich jest były tenisista Jimmy Arias, który wygłosił szokującą opinię na jej temat w podcaście Tennis Channel Inside-In. - Nie sądzę, żeby była świetna w kobiecym tenisie, ponieważ nosi czapkę tak nisko, że podczas meczu nie można nawet zobaczyć jej twarzy ani oczu. Przez to nie tworzysz z nią więzi tak bardzo, jak tylko możesz. Chcę zobaczyć jej osobowość - stwierdził.

Wypowiedź Ariasa obiegła media na świecie

Słowa byłego zawodnika wywołały wielkie poruszenie i szybko skwitował je Nick Kyrgios. "Kolejna okropna opinia" - napisał na Twitterze. Słowa Ariasa bardzo skrytykowały również zagraniczne media. "Jest to bez wątpienia jedna z najdziwniejszych wypowiedzi związanych ze sportem, jakie czytałem w ciągu moich 30 lat na tym świecie. Niektórymi opiniami nie warto się dzielić, a ta z pewnością należy do tej kategorii. Jimmy odetchnij" - napisał Mark Harris z Outkick.com.

Na słowa Ariasa uwagę zwrócił również Blick.ch. Dziennikarze skupili się na wymienieniu zasług Igi Świątek, aby wyprowadzić z błędu Amerykanina. "Arias jednak w ataku na Świątek całkowicie zignorował fakt, że młoda warszawianka zmieniła się w ostatnich latach nie tylko pod względem sportowym, ale także osobowościowym. Świątek zajmuje jasne stanowisko w sprawie kobiecego tenisa. Wykorzystuje swoją pozycję światowego lidera, aby stanąć w obronie ważnych dla niej kwestii" - czytamy. Podkreślono również, że Polka przekazuje pieniądze na promowanie zdrowia psychicznego oraz wspiera Ukrainę.

Niemiecki Eurosport z kolei nazwał atak na Świątek "dziwacznym". Wiele uwagi słowom Ariasa poświęcili również dziennikarze LastWordOnSports.com, którzy wymienili cztery powody, przez które Polka jest jedną z najlepszych na świecie. "Jakość i styl gry, zachowanie na korcie i inspiracja. Jej poziom jest znacznie lepszym sposobem oceny wpływu na kobiecy tenis niż to, jak nisko nosi kapelusz" - napisali. I nazwali Świątek wzorem do naśladowania. O opinii Ariasa wspomniał również rosyjski portal championat.com.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Ostatnio Iga Świątek wygrała turniej Warsaw Open. Teraz przygotowuje się do kolejnych zawodów. Już 7 sierpnia weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Będą to przygotowania do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się pod koniec sierpnia.