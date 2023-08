Rywalka wraca do "koszmaru" ze Świątek. Zaskakujące słowa

W ćwierćfinale turnieju WTA 250 w Warszawie Iga Świątek poradziła sobie z Lindą Noskovą. Pierwszy set pojedynku był dla Czeszki koszmarem. Liderka światowego rankingu narzuciła wysokie tempo, dwukrotnie przełamała rywalkę i triumfowała 6:1. W drugiej partii przeciwniczka stawiła opór. Już w drugim gemie wygrała przy serwisie Polki, jednak jej radość nie trwała długo. Świątek szybko odrobiła straty, a w dziewiątym gemie przełamała Noskovą, wychodząc na prowadzenie 5:4. Chwilę później dopełniła formalności i wygrała 6:4.

Noskova po kilku dniach wróciła do tych chwil w rozmowie z czeskimi mediami. - W pierwszym secie myślałam, że szybko przegram i zaraz wrócę do domu, jednak potem zaczęłam coraz lepiej grać, utrzymując wysokie tempo. To było dla mnie wielkie przeżycie, przecież nie mogę co tydzień grać z najlepszą tenisistką świata. Trudno ją zaskoczyć, bo jest szybka i świetnie potrafi wykorzystać szybkość swoich rywalek. Starałam się grać coraz szybciej, ale ona była w stanie dostosować się do mojej gry. Ale i tak jestem zadowolona. Po prostu cieszę się, że udało mi się wygrać kilka gemów, przez co nie była to jakoś dotkliwa porażka - powiedziała 18-letnia Czeszka w rozmowie z portalem Indes.cz.

- Czuję, że się rozwijam. Robię ogromne postępy. Nie poprawiam jednego szczególnego elementu, tylko raczej skupiam się, by pracować nad każdym szczegółem i przynosi to efekty - podsumowała.

Świątek wygrała turniej w Warszawie

Świątek (1. WTA) w zeszłym tygodniu zakończyła zmagania w turnieju WTA 250 w Warszawie, ogrywając w finale Laurę Siegemund (111. WTA) 6:0, 6:1. Wcześniej liderka światowego rankingu ogrywała każdą z czterech rywalek 2:0, chociaż wcale nie był to dla łatwy turniej.

Część kibiców podważało prestiż wygranej Światek, bo w stolicy Polski zabrakło rywalek z czołówki światowego rankingu. "Co to był za tydzień! Przeczytałam gdzieś, że ten turniej jest nieważny wobec tych, które przede mną w Kanadzie i USA. Cóż...dla mnie był bardzo ważny" - napisała Świątek w mediach społecznościowych.

Warto dodać, że ojciec Igi - Tomasz Świątek był zaangażowany w organizację wydarzenia.