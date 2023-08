Sebastian Ofner (ATP 61) był faworytem środowego meczu z Alexem Molcanem (ATP 120). Austriaka i Słowaka dzieli bowiem w światowym rankingu aż 59 miejsc, a do tego Ofner był dodatkowo zmotywowany, grając przed własną publicznością.

Szok w Kutzbuehel! Prowadził 6:4, 5:0 i... przegrał! "Cud się wydarzył"

I wszystko szło zgodnie z planem reprezentanta gospodarzy. Najpierw wygrał on pierwszego seta 6:4, a w drugim gromił swojego przeciwnika już 5:0. Co więcej, ta partia (i zarazem mecz) mogła się skończyć wynikiem 6:0, bo w grze na przewagi Ofner miał nawet dwie piłki meczowe, ale ich nie wykorzystał.

A wówczas zaczęło się. Po wyszarpaniu pierwszego gema w secie Molcan zaczął wygrywać gema za gemem i to bez zaciętej gry na przewagi. Wygrał aż dziewięć gemów z rzędu (!), co dało wygraną 7:5 w drugiej partii i prowadzenie 2:0 w decydującej.

Choć Ofner wrócił do gry i doprowadził do tie-breaka, to w nim lepszy okazał się Słowak, wygrywając 7:5, w trzecim secie 7:6 i w niewiarygodnym stylu awansując do ćwierćfinału w Kutzbuehel.

- Cud się wydarzył - mówił szczęśliwy Molcan po spotkaniu. - Byłem zły na siebie. Przy stanie 0:3 w drugim secie myślałem, że nie mam szans. Zacząłem grać agresywnie, próbując coś zmienić i nawet nie wiem, jak wygrałem tego seta.

Słowak musiał sobie radzić z wieloma przeciwnościami, także miejscową publicznością, która wspierała jego przeciwnika. - Lubię, gdy publiczność jest przeciwko mnie. Daje mi to dodatkową motywację. Denerwuje to niektórych graczy, ale mi głównie pomaga - przyznał.

Co ciekawe, Molcan nie pograł już zbyt wiele w turnieju w Kutzbuehel. Słowak w czwartek przegrał gładko z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem (ATP 72) 4:6, 3:6.