Ministerstwo sportu uratowało związek tenisa przed blamażem. Ten turniej mógł się nie odbyć

Kilka dni temu w Warszawie zakończył się turniej WTA 250, w którym najlepsza okazała się Iga Świątek. W przyszłym tygodniu w Kozerkach blisko Grodziska Mazowieckiego odbędzie się kolejna impreza z serii WTA - tym razem o randze 125.

- Pierwszy raz turniej w Kozerkach będzie miał rangę WTA. To dla nas ważne, by dawać szanse polskim tenisistkom na różnym poziomie rozgrywek - mówił na konferencji prasowej Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Kolejny turniej WTA w Polsce

W Kozerkach mieści się Centrum Szkoleniowe PZT. W poprzednim sezonie odbyła się tam impreza niższej rangi. Ta nachodząca będzie zaliczana do zawodowego touru WTA. Dzięki temu obsada ma być lepsza niż poprzednio. Zagrają m.in. Ukrainka Kateryna Baindl (98. WTA) czy Niemka Anna-Lena Friedsam (91. WTA).

- Duża część tenisistek występujących ostatnio w Warszawie czy teraz w Pradze zagra także u nas - wskazał Łukaszewski. To m.in. Niemka Jule Niemeier (postawiła trudne zadanie Idze Świątek na poprzednim US Open), Czeszka Tereza Martincova, Włoszka Lucrezia Stefanini czy Belgijka Janina Wickmayer, która niedawno na kortach Legii doszła w singlu do półfinału, a w deblu zwyciężyła w parze Brytyjką Heather Watson.

W zawodach w Kozerkach wystąpią także Polki. Maja Chwalinska, Oliwia Lincer, Martyna Kubka i Weronika Ewald otrzymały dzikie karty do turnieju głównego w singlu. To dla nich kolejna szansa na cenne punkty do rankingu WTA.

Udało się wszystko dopiąć

Turniej w Kozerkach potrwa w dniach 7-12 sierpnia (pon-sob). Niewiele brakowało, a impreza nie doszłaby w ogóle do skutku. Dopiero w piątek Ministerstwo Sportu potwierdziło PZT potrzebne wsparcie. Nasz związek tenisowy ma problemy finansowe po aferze na jesieni ubiegłego roku z byłym prezesem Mirosławem Skrzypczyńskim.

Ze strony ministerstwa było z kolei oczekiwanie, by żadna z rosyjskich czy białoruskich tenisistek nie wystąpiły w Kozerkach. O szczegółach tych rozmów na linii PZT - WTA - ministerstwo prezes Dariusz Łukaszewski opowiedział w rozmowie ze Sport.pl. Duża rozmowa dotycząca polskiego tenisa już niebawem zostanie u nas opublikowana.

Hurkacz wraca

Obecny na konferencji kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Mariusz Fyrstenberg potwierdził, że do kadry na mecz z Barbadosem wraca Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy singlistka powróci do reprezentacji po kilku latach przerwy, o czym Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl informowała już w czwartek rano.

Mecz Polska - Barbados w ramach Grupy Światowej II Pucharu Davisa odbędzie się w Kozerkach w dniach 15-16 września. W naszej ekipie mają zagrać także Jan Zieliński i młodsi polscy tenisiści, dla których to będzie świetna okazja do zbierania doświadczenia na arenie międzynarodowej. Dla kibiców zaś będzie to jedyna szansa, by zobaczyć Hurkacza w tym roku na żywo w Polsce.