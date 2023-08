Duże zmiany u mocnej rywalki Świątek. Trenowała pod okiem legendy tenisa

W zeszłym roku Coco Gauff (7. WTA) dotarła do swojego pierwszego wielkoszlemowego finału. Dokonała tego na Roland Garros, gdzie przegrała z Igą Świątek 1:6, 3:6. To był jej jedyny przegrany mecz o tytuł w karierze. Wcześniej i później trzykrotnie wychodziła zwycięstwo z takich starć - każde w imprezie rangi WTA 250.

Jedno z nich było na początku obecnego sezonu w Auckland, lecz to były tylko miłe początki. Rok temu w Paryżu wydawało się, że 19-letnia Amerykanka za chwilę może stać się wielką rywalką Igi Świątek w walce o największe tytuły, lecz ostatnie miesiące były wyjątkowo kiepskie w jej wykonaniu. Dotarła co prawda do ćwierćfinału Roland Garros, jednakże ponownie nie miała szans w starciu z liderką światowego rankingu - 4:6, 2:6. Na Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie.

W kwietniu Coco Gauff zakończyła współpracę z Diego Moyano. Od tego czasu Amerykanka próbowała różnych rozwiązań, a rolę pierwszego trenera krótko pełnili jej ojciec oraz Patrick Mouratoglou. Teraz sytuacja ze sztabem szkoleniowym się unormuje, gdyż tenisistka poinformowała, że do Pere'a Riby dołączy Brad Gilbert, który w przeszłości prowadził m.in. Andre Agassiego, Andy'ego Roddicka czy Andy'ego Murray'a, więc ma doświadczenie w rywalizacji na najwyższym poziomie. Również praktyczne, gdyż był czwartą rakietą świata.

- Czuję, że moja kariera jest teraz w fazie przebudowy. Chciałabym zrobić kolejny krok naprzód. Fundamenty zostały położone i czas na wzniesienie na nich nowego domu. Sądzę, że to powinien być duży, piękny i ekstrawagancki gmach. Wcześniej tak tego nie widziałam, ale myślę, że właściwie to ujęłam - przyznała 19-latka na konferencji prasowej przed turniejem w Waszyngtonie.

Przez ostatni tydzień Gauff trenowała również pod okiem Andre Agassiego, jednego z najwybitniejszych graczy w historii dyscypliny, który wygrał 60 turniejów ATP. Jako trener pracował w sztabie Novaka Djokovicia czy Grigora Dimitrova. - Dynamika między moimi trenerami i mną wygląda naprawdę dobrze. Na początku trochę się denerwowałam, ale teraz wiem, że wszystko będzie w porządku. Jestem otwarta na naukę i rady różnych osób, chcę mieć szeroką i różnorodną perspektywę. To na pewno mi pomoże - kontynuowała.

Siódma rakieta świata pierwszy mecz pod wodzą nowego sztabu rozegrała w stolicy swojej ojczyzny w imprezie WTA 500. 6:1, 6:4 pokonała Hailey Baptiste (204. WTA).