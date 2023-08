Wielki powrót w tenisie! Była liderka światowego rankingu podała już datę

29 czerwca niespodziewaną informacją podzieliła się Caroline Wozniacki, która po ponad trzech latach przerwy zapowiedziała powrót do gry. W czasie swojej nieobecności urodziła dwójkę dzieci, dla których chce być inspiracją. - Chcę pokazać moim dzieciom, że można realizować swoje marzenia bez względu na wiek czy rolę - powiedziała, ogłaszając powrót na kort.

Znamy dokładną datę powrotu na kort Caroline Wozniacki

Wiadomo już, że była liderka światowego rankingu - została nią w 2010 roku - zagra w US Open, do którego dostała dziką kartę, lecz jej ponowny debiut w zawodowym tenisie nastąpi wcześniej. Caroline Wozniacki zagra w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Organizatorzy zdradzili już plan na wstępną fazę imprezy, w którym zagra również Iga Świątek.

Duńska tenisistka polskiego pochodzenia swój mecz pierwszej rundy rozegra we wtorek 8 sierpnia. Będzie to pierwszy mecz sesji dziennej. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej przeciwniczką. Potwierdzono natomiast, że sesję wieczorną tego dnia zainauguruje Bianca Andreescu, najwyżej notowana kanadyjska tenisistka. Obecnie 44. na świecie, lecz była już sklasyfikowana na 4. miejscu po zwycięstwie w US Open w 2019 roku.

Najświeższym przykładem i inspiracją dla Caroline Wozniacki może być Elina Switolina, która robi furorę w ostatnich tygodniach jako świeżo upieczona mama.

Dunka pauzowała jednak ponad trzy lata, lecz jest zbyt uznaną tenisistką, aby odbierać jej szanse na udany powrót. Po świetnych sezonach 2010 i 2011, które kończyła jako liderka rankingu WTA, wydawało się, że nie wygra już turnieju wielkoszlemowego. Niespodziewanie dokonała tego w 2018 roku podczas Australian Open. To też był ostatni wielki sukces 33-latki, która w swojej karierze wygrała 30 imprez WTA.