Pogromczyni Świątek zachwyciła. 8:0 z Rosjanką. "Gra najlepszy tenis w karierze"

Ukrainka Elina Switolina w wielkim stylu wróciła po przerwie macierzyńskiej. Minęły ledwie cztery miesiące, odkąd Ukrainka wróciła do gry w cyklu WTA, a już może się pochwalić ćwierćfinałem Rolanda Garrosa i półfinałem Wimbledonu po wyeliminowaniu rundę wcześniej Igi Świątek. Dzięki temu 28-latka jest już na 27. miejscu w światowym rankingu, choć startowała praktycznie bez punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Półfinalistka Wimbledonu wciąż zachwyca. "Gra najlepszy tenis w karierze"

Teraz Switolina radzi sobie dobrze w turnieju WTA w Waszyngtonie. W środowym meczu o ćwierćfinał rozgromiła 11. rakietę świata, Rosjankę Darię Kasatkinę 6:2, 6:2. W kolejnej rundzie zmierzy się z jedną z Amerykanek - Jessicą Pegulą (WTA 4) albo Peyton Stearns (WTA 59).

Elina Switolina ma niezwykłą serię w meczach z Darią Kasatkiną. Mimo że mowa jest o tenisistkach na podobnym, wysokim poziomie, Ukrainka wygrała wszystkie osiem meczów z Rosjanką. - Naprawdę trudno opisać, jak wspaniały jest powrót Switoliny, biorąc pod uwage wszystkie okoliczności. Moim zdaniem gra najlepszy tenis w swojej karierze - napisał na Twitterze znany tenisowy dziennikarz Jose Morgado.

Ekspert niepokojąco o Idze Świątek. Start w Warszawie był błędem?

Co więcej, uwagę zwrócono również na to, co działo się po ostatniej piłce meczu Ukrainki z Rosjanką.

- Switolina i Kasatkina miały miłe zakończenie swojego meczu w Waszyngtonie. Bez uścisku dłoni, ale i bez buczenia. Zrozumienie z obu stron. Nie ma wątpliwości, że mają do siebie wiele szacunku i podziwu jako ludzie. To jedne z najbardziej odważnych kobiet w tenisie - napisano na profilu The Tennis Letter na Twitterze.

Warto zaznaczyć, że obie tenisistki spotkały się już na Roland Garros w Paryżu, gdy także wygrała Switolina. Wówczas również nie podała Kasatkinie ręki po ostatniej piłce, ale Rosjanka zareagowała kciukiem w górę, w pełni rozumiejąc postawę Ukrainki. Daria Kasatkina to zawodniczka, która prawdopodobnie najmocniej ze wszystkich rosyjskich tenisistów i tenisistek potępiła agresję Rosji na Ukrainę i wyraża swoje wsparcie dla rywalek z tego kraju.

Mimo to cała sytuacja spotkała się z szokującym buczeniem części paryskiej publiki. W Waszyngtonie było pod tym względem zupełnie inaczej.