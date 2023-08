Iga Świątek (1. WTA) się nie zatrzymuje i od ponad roku dominuje na kortach. W poprzednim sezonie zaliczyła aż 37 zwycięstw z rzędu i została liderką rankingu WTA. Choć w tym toku nie może pochwalić się tak niesamowitą passą wygranych, to na koncie zapisała kolejne cztery tytuły. Triumfowała w Dosze, Stuttgarcie, Rolandzie Garrosie i przed kilkoma dniami w Warszawie. Takiej formy zazdrości jej wiele rywalek, w tym Bianca Andreescu (44. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Bianca Andreescu zabrała głos ws. Świątek. Marzy, by znaleźć się na jej miejscu

Ostatnie lata były trudne dla Kanadyjki. Po wielkim i dość niespodziewanym triumfie w US Open w 2019 roku, kiedy to pokonała Serenę Williams, rozpoczęły się jej problemy zdrowotne. To one oraz słabsze wyniki na korcie sprawiły, że tenisistka zaczęła mieć kłopoty psychiczne. Teraz próbuje wrócić do dawnej formy. Jak przyznaje, jej wielkim marzeniem jest znaleźć się w tym miejscu, w którym jest właśnie Świątek. Przy okazji doceniła klasę Polki.

Hubert Hurkacz pod ścianą. Chodzi o ranking. To będzie najważniejszy turniej od lat

- Pamiętam to uczucie bycia niepokonanym i z pewnością chciałbym znów móc go doświadczać. Wiem, że Iga znajduje się właśnie na tym etapie. Niesamowite jest to, co robi na korcie. Sama marzę, by dojść do takiego punktu - podkreśliła Kanadyjka w podcaście "No Challenges Remaining".

To jednak nie koniec. Tenisistka opowiedziała o tym, jak za każdym razem czuła się po triumfie. Stwierdziła, że z pewnością te same emocje towarzyszą właśnie Polce. - Doskonale pamiętam, jak smakuje zwycięstwo. Widzę to teraz u Świątek. To zdecydowanie dobre uczucie. To coś naturalnego, co przychodzi dzięki regularnej grze, gdy jest się zdrowym. Tego właśnie brakowało mi w ostatnich latach - kontynuowała.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Ekspert niepokojąco o Idze Świątek. Start w Warszawie był błędem?

Ostatnie tygodnie są trudne dla Andreescu

Andreescu podkreśliła na koniec, że liczy na dobre wyniki w przyszłości. Tym bardziej że wciąż jest młodą zawodniczką - ma zaledwie 23 lata. Ale póki co, jej forma nie napawa optymizmem. Z trudem awansowała do III rundy Wimbledonu, gdzie ostatecznie przegrała z Ons Jabeur (5. WTA). Po krótkiej przerwie wystąpiła w WTA 500 w Waszyngtonie, ale rywalizację zakończyła już w meczu otwarcia, ulegając Marcie Kostjuk (34. WTA). Na dodatek w trakcie starcia wyładowała frustrację na jednym z widzów, który utrudniał jej grę. "Zamknij się" - wypaliła.