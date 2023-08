Hubert Hurkacz pod ścianą. Chodzi o ranking. To będzie najważniejszy turniej od lat

Hubert Hurkacz (17. ATP) bierze aktualnie udział w turnieju ATP w Waszyngtonie. W turnieju singlowym odpadł już w pierwszym meczu, przegrywając 1:2 (2:6, 7:6 (4), 6:7 (4)) z Amerykaninem Michaelem Mmohem (112. ATP). Wciąż jest w grze w rywalizacji deblowej. Z kolei w przyszłym tygodniu weźmie udział w zmaganiach w Montrealu. To jeden z ostatnich turniejów przed wielkoszlemowym US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Hubert Hurkacz powalczy o czołową "20". Dni prawdy

Zmagania w Kanadzie będą istotne nie tylko ze względu na przygotowania do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Hurkacz powalczy o utrzymanie w czołowej "20" rankingu ATP. 26-latek zajmuje obecnie 17. miejsce, jednak może stać się tak, że po zmaganiach w Montrealu spadnie o kilka pozycji.

Ekspert niepokojąco o Idze Świątek. Start w Warszawie był błędem?

Co musi się stać, aby Polak utrzymał 17. lokatę? Jak czytamy na profilu "Z kortu", musi obronić 600 punktów z zeszłorocznego turnieju. "W przypadku niepowodzenia, może nawet wypaść z TOP 20 po raz pierwszy od blisko 2,5 roku" - przekazano. Jeśli Polakowi nie uda się obronić zaliczki, a rywale zagrają bardzo dobry turniej, wrocławianin wypadnie z dwudziestki.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W ubiegłym roku Hurkacz zagrał w Montrealu w finale. Mimo świetnego turnieju Polak przegrał w meczu o trofeum z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą 6:3, 3:6, 3:6. W Kanadzie wywalczył wspomniane 600 punktów właśnie dzięki grze w finale.

Ranking ATP - kto jest obok Hurkacza?

17. Hubert Hurkacz - 2195 pkt

18. Alex de Minaur - 1955 pkt (max. 2185 pkt po turnieju w Waszyngtonie)

19. Lorenzo Musetti - 1950 pkt

20. Grigor Dimitrov - 1600 pkt (max. 2055 pkt po turnieju w Waszyngtonie)

21. Francisco Cerundulo - 1665 pkt

22. Denis Shapovalov - 1515 pkt

W tym roku ranga turnieju w Kanadzie to również ATP 1000. Aby Hurkacz obronił 600 punktów, musiałby awansować do finału. Przed startem zmagań w Montrealu bardzo blisko Polaka w rankingu ATP mogą być de Minaur, Musetti oraz Dimitrov. Oni będą mogli wyprzedzić Hurkacza już w trakcie kanadyjskiej imprezy. Ponadto tuż za czołową "20" jest kilku pretendentów marzących o awansie do czołówki. Są to m.in. Francisco Cerundulo czy też Denis Shapovalov.

Hubert Hurkacz gra również o rozstawienie. "To może martwić"

Pozostanie w czołowej "20" rankingu może być istotne w kontekście rozstawienia w zbliżającym się US Open, na co zwrócił uwagę dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski. "To może martwić w kontekście przede wszystkim rozstawienia na US Open. Pamiętam, jak po Wimbledonie były głosy, że HH [Hubert Hurkacz - przyp. red.] serwuje najlepiej na świecie. Potrafi tak serwować, ale niestety zbyt rzadko. Zbyt często obniża poziom i to nie pomaga budować ranking - a przez to lepsze wyniki" - zauważył na Twitterze.

Seria wstydu byłej liderki rankingu WTA. Kolejna wielka sensacja

26-letni wrocławianin po raz ostatni poza czołową "20" rankingu ATP był na początku kwietnia 2021 roku. Nieprzerwanie od 5 kwietnia 2021 roku plasował się w czołówce. Turniej w Montrealu będzie kluczowy w kontekście pozostania w dwudziestce.