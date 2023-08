Ekspert niepokojąco o Idze Świątek. Start w Warszawie był błędem?

Iga Świątek w niedzielę po raz pierwszy wygrała turniej WTA na własnej ziemi. W finale pokonała Niemkę Laurę Siegemund (111. WTA) 6:0, 6:1. Choć zwycięstwo zarówno w tym meczu, jak i w całym turnieju przyszło jej dość gładko, to sam występ przed polską publicznością był dla niej bardzo obciążający - Przyznam, że dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równi, jeśli chodzi o poziom stresu z Rolandem Garrosem. Jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać - mówiła zaraz po wygranej.

Iga Świątek wygrała turniej w Warszawie i... zaniepokoiła eksperta. "Bardzo obciążający"

Można się więc zastanawiać czy występ na kortach Legii nie był zbędnym nadwyrężaniem sił. Większość czołowych rywalek po Wimbledonie zrobiła sobie dłuższą przerwę. Na problem zwrócił uwagę trener tenisa i ekspert, Maciej Synówka. - Wzięła trochę wolnego i miała ten turniej w Warszawie, który jest bardzo obciążający, a przed nią jeszcze dwie wielkie imprezy rangi WTA 1000 i dopiero US Open. Powstaje pytanie, czy starczy jej paliwa - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu".

Iga Świątek przemówiła po turnieju w Warszawie. Odpowiedziała krytykom

Świątek planuje wziąć udział w dwóch ważnych turniejach w Montrealu (7-13 sierpnia) i w Cincinnati (14-20 sierpnia). Zaraz po nich czeka ją obrona tytułu mistrzyni US Open (28 sierpnia - 10 września). Zdaniem Synówki o wygraną będzie zdecydowanie trudniej niż rok temu. - Teraz te obciążenia będą jeszcze większe, bo przeciwniczki są o wiele lepsze. Sabalenka i Rybakina są w lepszej formie, Amerykanki też będą dobrze grały u siebie, więc zadanie jest o wiele trudniejsze - stwierdził.

Nie wszyscy są zadowoleni z gry Świątek. Ekspert wskazał jej piętę achillesową

Poza tym triumf w Warszawie niewiele jej daje w kontekście obrony pierwszego miejsca w światowym rankingu, ponieważ były to zawody niższej rangi (WTA 250). Czy Polce uda się zatem obronić prowadzenie po US Open? - Iga musi wykonać bardzo dużo pracy, aby tak było. Konkurencja jest bardzo mocna, w tej chwili Rybakina potrafi systematycznie ją ogrywać. To będzie bardzo duże wyzwanie. Chciałbym w tym cyklu zobaczyć zwycięski pojedynek Igi z Rybakiną w jednym z tych trzech najważniejszych turniejów. Myślę, że to jedna z rzeczy, która jest zapisana przez Igę na krótkiej liście "do zrobienia" - podsumował Synówka.