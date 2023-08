Seria wstydu byłej liderki rankingu WTA. Kolejna wielka sensacja

To miał być szybki i łatwy mecz dla 23. zawodniczki światowego rankingu, a byłej jego liderki i finalistki US Open oraz Wimbledonu - Karoliny Pliskovej. Jej wtorkowa rywalka - 21-letnia Hailey Baptiste - o takich osiągnięciach na razie może tylko pomarzyć.

Do tej pory Amerykanka wygrała trzy turnieje ITF, czyli niższej rangi niż WTA. Największym sukcesem Baptiste w turniejach wielkoszlemowych było dojście do 2. rundy zeszłorocznego Australian Open oraz 2. rundy French Open w 2021 r.

21-latka, by zagrać w turnieju głównym w ojczyźnie, musiała przejść przez kwalifikacje. W nich najpierw pokonała 6:3, 6:1 48. zawodniczkę rankingu - Alycię Parks - a potem poradziła sobie z 59. rakietą na świecie - Peyton Stearns - ogrywając ją 7:6(5), 6:2.

Z Pliskovą miało być już inaczej i mało kto spodziewał się kolejnej niespodzianki. Amerykanka doskonale weszła w mecz, dwukrotnie przełamała Czeszką i błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0. Czeszka zdołała odpowiedzieć tylko jednym gemem wygranym przy własnym serwisie, przez co przegrała seta 1:6.

Sensacyjna porażka Pliskovej

Druga partia miała jeszcze mniej historii. Pliskova ocknęła się po pierwszym słabiutkim secie i w drugim zdemolowała rywalkę do zera. I kiedy wydawało się, że Czeszka na dobre wróciła do spotkania, decydującą partię też wygrała Baptiste.

Amerykanka przełamała Pliskovą w trzecim gemie, szybko obejmując prowadzenie 3:1. Baptiste mogła powiększyć przewagę w piątej partii, jednak nie wykorzystała jednego break pointa. Udało jej się to zaś w dziewiątym gemie, kiedy przy podaniu Czeszki wygrała gema bez straty punktu i sensacyjnie wygrała cały mecz 6:1, 0:6, 6:3.

Dla Pliskovej to kolejna porażka w 1. rundzie. Czeszka odpadała tak z tegorocznego French Open oraz Wimbledonu. Z ostatnich ośmiu meczów Pliskova wygrała tylko raz. I to dzięki kreczowi przeciwniczki. Było to 26 czerwca na turnieju w Eastbourne. Przy stanie 6:7(3), 6:3 z gry zrezygnowała Belgijka - Elise Mertens.