To już pewne. Legenda tenisa znów zagra z najlepszymi

Venus Williams (524. WTA) na początku tego roku wzięła udział w turnieju w Auckland, lecz tam doznała kontuzji i pauzowała przez pół roku. Później rywalizowała między innymi w Wimbledonie (jako zawodniczka z dziką kartą), w I rundzie przegrała 4:6, 3:6 z Eliną Switoliną (27. WTA). Niebawem znów zobaczymy ją na korcie.

Venus Williams doceniona przez organizatorów. Zagra w Montrealu, Cincinnati oraz US Open

W pierwszej połowie lipca przekazano, że Amerykanka otrzymała dziką kartę do turnieju WTA 1000 w Montrealu (7-13 sierpnia). Teraz na oficjalnej stronie WTA ukazała się informacja, że 43-latka zaakceptowała kolejne dzikie karty i weźmie udział w zawodach rangi WTA 1000 w Cincinnati (14-20 sierpnia) oraz wielkoszlemowym US Open (28 sierpnia - 10 września). We wszystkich trzech wystąpią w najlepsze zawodniczki na świecie z Igą Świątek (1. WTA) na czele.

W Montrealu i Cincinnati Williams nie osiągnęła aż tak dużych sukcesów. W pierwszym z tych turniejów najlepiej poszło jej w 2014 r., gdy dotarła do finału i przegrała 4:6, 2:6 z Agnieszką Radwańską. W drugim jej najlepszym wynikiem jest półfinał z 2012 r., tam lepsza okazała się Chinka Na Li (5:7, 6:3, 1:6). Najlepiej szło jej w US Open, które wygrała w 2000 i 2001 roku.

Venus Williams to absolutna legenda tenisa. Imponująca lista osiągnięć

W całej karierze Venus Williams siedem razy triumfowała w singlowych turniejach wielkoszlemowych, poza US Open pięciokrotnie zwyciężyła w Wimbledonie. Znacznie bardziej imponujący jest jej dorobek w deblu, na koncie ma aż 14 tytułów Wielkiego Szlema. W całej karierze zdobyła 49 tytułów w grze pojedynczej oraz 22 w grze podwójnej.