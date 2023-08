Aryna Sabalenka zdradziła, co by robiła, gdyby nie została tenisistką

Aryna Sabalenka przygotowuje się do kolejnych wielkich turniejów tenisowych. Od zakończenia Wimbledonu, z którego odpadła w półfinale z Ons Jabeur (5. WTA) nie brała udziału w żadnym. Miała za to czas na odpoczynek i wytężony trening. Ostatnio nie zaniedbywała także swoich fanów. Na Instagramie pokazała m.in., jak wygląda jej "codzienna rutyna". Teraz postanowiła odpowiedzieć na pytania obserwujących.

REKLAMA

Zobacz wideo Najman: Wszyscy atakują cesarza polskich freak fightów

Aryna Sabalenka jako... modelka. Śmiała deklaracja

Jeden z nich zapytał, jaki zawód chciałaby wykonywać, gdyby nie została tenisistką. Białorusinka nieco się zawahała, ale postawiła dość odważnie. - Szczerze mówiąc, jestem wdzięczna mojej rodzinie, że wprowadziła mnie do tenisa. Nie mam pomysłu, co bym robiła, gdyby nie tenis. Może zostałabym modelką - odpisała na InstaStories.

Aryna Sabalenka odpowiada, kim chciałaby zostać screen: https://www.instagram.com/stories/sabalenka_aryna/3159417006087500250/

Kobiecy tenis ma kolejną perłę. Już bije rekordy. Wielki talent

Wychodzi na to, że Sabalenka bardzo wysoko ceni własną urodę. Zresztą potwierdzają to zdjęcia, które publikuje. Tenisistka bez kompleksów pozuje w strojach kąpielowych. Nie wstydziła się nawet nierównej opalenizny. - Moje ciało jest pełne ciemnych linii. Nie uporam się z kolejną - żartobliwie odpowiedziała na prośbę fana, aby wróciła do zakładania charakterystycznej opaski na czoło.

Azarenka wybuchła po porażce ze Switoliną. "18 miesięcy za późno"

Mimo wszystko Sabalenka zostaje przy tenisie. Zdradziła też, co najbardziej jej się podoba w byciu profesjonalną sportsmenką. - Dużo podrożejemy, odkrywamy dużo pięknych miejsc, poznajemy inne kultury, spotykamy ludzi z różnych stron świata i oczywiście mierzymy się z wieloma wyzwaniami na korcie. Stajemy się naprawdę silne - wyjaśniła.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.



Białorusinka zamierza wrócić do gry podczas zawodów w kanadyjskim Montrealu, które odbędą się między 7 a 13 sierpnia. Później czeka ją jeszcze turniej w Cincinnati, aż w końcu rozpocznie się wyczekiwane US Open. Wielkoszlemowe zmagania na kortach w Nowym Jorku potrwają od 28 sierpnia do 10 września.