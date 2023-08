Iga Świątek przemówiła po turnieju w Warszawie. Odpowiedziała krytykom

"Co to był za tydzień!" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek. Liderka światowego rankingu wreszcie zabrała głos po wygranej w domowym turnieju WTA 250 w Warszawie. Odniosła się również do deprecjonowania rangi wydarzenia.

