Nie wszyscy są zadowoleni z gry Świątek. Ekspert wskazał jej piętę achillesową

Iga Świątek sięgnęła w niedzielę po 15. turniejowy triumf w karierze - pierwszy na polskiej ziemi. Dla Polki był to inny turniej, o czym sama mówiła po zakończeniu spotkania finałowego. Musiała mierzyć się m.in. ze zwiększoną presją spowodowaną wypełnionymi trybunami. Mimo to liderka światowego rankingu udźwignęła ciężar i zgodnie z oczekiwaniami fanów została najlepszą zawodniczką imprezy w Warszawie.

Tomasz Wolfke mocno o Świątek. Wskazał jej wadę. "Traci głowę"

Mimo kolejnej wygranej Świątek wciąż ma nad czym pracować, na co zwrócił uwagę m.in. znany komentator Tomasz Wolfke. - Gdy rywalka potrafi się przeciwstawić polskiej tenisistce, ta traci głowę i próbuje wygrać organizmem. Siła to nie wszystko - przyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty i dodał: - Gdy Iga napotyka na twardy opór i zawodniczka z drugiej strony siatki gra tak samo jak ona, czyli dochodzi do wszystkich piłek, odbija je przed sobą i robi to agresywnie, zwykle zaczynają się kłopoty.

"Turniej Igi Świątek" nie był sprawiedliwy. Ale tak jest wszędzie na świecie. "Los na loterii"

Ekspert zwrócił także uwagę na fakt, że siła często działa niekorzystnie na wyniki Polki. - Sprowadza się to do tego, że Iga próbuje uderzyć jeszcze mocniej, co nie zawsze znaczy lepiej. Im gra się szybciej i mocniej, tym bardziej się traci kontrolę. Później ni z tego ni z owego Iga na 20 rozegranych piłek przegrywa 18 i w ogóle nie wiadomo dlaczego - przyznał Wolfke.

Tomasz Wolfke skrytykował sztab Świątek. "To nieporozumienie"

Według komentatora liderka światowego rankingu powinna nieco urozmaicić swoją grę. - Kiedy Iga trafia na rywalkę, która gra od niej, chociaż o 5 procent wolniej, to po prostu ją rozstrzeliwuje, zabija, zamęcza. Kiedyś nazwałem taką grę "tenisem z kuźni", bo nie jest zbyt piękna, ale bardzo skuteczna, robiąca wrażenie i wyglądająca efektownie. Switolina jednak sobie z tym poradziła i Iga nie potrafiła znaleźć na nią recepty. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Polka powinna urozmaicić swój tenis, zacząć grać więcej debli, mikstów, poprawić grę przy siatce - przyznał. Zwrócił także uwagę na fakt, że jeden turniej na trawie przed Wimbledonem to za mało. - Iga cały czas gra mało, a wręcz za mało. Jeden turniej przed Wimbledonem to jest nieporozumienie - ocenił.

WTA wprowadza zakaz dla najlepszych. Ojciec Igi Świątek: Będzie furtka

Teraz przed Igą Świątek trzy turnieje za oceanem. W poniedziałek 7 sierpnia rozpocznie rywalizację w Montrealu, a później wystąpi w Cincinnati oraz na US Open.