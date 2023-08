Iga Świątek z ogromnym wyróżnieniem. Wygrana byłaby czymś historycznym

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą wygraną w turnieju WTA 250 w Warszawie. W niedzielnym finale, który był rozgrywany na kortach Legii Warszawa, pokonała Niemkę Laurę Siegemund (111. WTA) 6:0, 6:1. W trakcie trwania turnieju ogłoszone zostały nominacje do nagrody Sportsmenki Roku przyznawanej przez Women's Sports Foundation, założonej w 1974 roku przez legendarną tenisistkę Billie Jean King. Jej celem jest poprawienie jakości życia dziewczynek i kobiet poprzez sport i aktywność fizyczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek nominowana do kolejnej nagrody

Nagroda fundowana przez Women's Sports Foundation przyznawana jest od 1993 roku. W tegorocznej, jubileuszowej edycji (30., ponieważ w 2020 roku nagroda nie była przyznana z powodu pandemii COVID-19) Iga Świątek znalazła się w gronie dziesięciu zawodniczek nominowanych ze sportów indywidualnych. Tenisistka jest jedną z czterech zagranicznych sportsmenek, bo resztę stawki uzupełniają Amerykanki.

"Turniej Igi Świątek" nie był sprawiedliwy. Ale tak jest wszędzie na świecie. "Los na loterii"

Na stronie nagrody możemy przeczytać kilka wybranych sukcesów Igi Świątek - to wygrana tegorocznego Rolanda Garrosa, który jest jej trzecim tryumfem w tym turnieju oraz czwartym wielkoszlemowym w karierze. Do tego Amerykanie zwrócili uwagę na to, że 22-latka jest dopiero czwartą tenisistką, która była 40 tygodni z rzędu numerem 1 w światowym rankingu przy pierwszym objęciu tej pozycji. Na koniec zwracają uwagę, że 2022 rok zakończyła z bilansem 67-9 i ponad 11 tysiącami punktów, co jest najlepszym wynikiem od czasu Sereny Williams w 2013 roku.

Sama nominacja jest na pewno już bardzo znacząca, a wygrana byłaby czymś historycznym, bo na 29 dotychczasowych edycji tylko pięć razy wygrywała reprezentantka spoza Stanów Zjednoczonych. Głosowanie trwa od 28 lipca do 8 sierpnia.

Nominacje do nagrody Sportsmenki 2023 Roku:

Kendall Gretsch (Stany Zjednoczone) - narciarstwo paranordyckie,

Diede de Groot (Holandia) - tenis na wózkach,

Rayssa Leal (Brazylia) - skateboarding,

Katie Ledecky (Stany Zjednoczone) - pływanie,

Sydney McLaughlin-Levrone (Stany Zjednoczone) - lekkoatletyka,

Carissa Moore (Stany Zjednoczone) - surfing,

Kaori Sakamoto (Japonia) - łyżwiarstwo figurowe,

Claressa Shields (Stany Zjednoczone) - boks,

Mikaela Shiffrin (Stany Zjednoczone) - narciarstwo alpejskie,

Iga Świątek (Polska) - tenis.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nowa rywalka Polki w Waszyngtonie. Decyzja zapadła. Jednak nie Kenin

W ostatnim czasie Iga Świątek była nominowana w plebiscycie telewizji ESPN na najlepszego sportowca w kategorii tenis. W lipcu okazało się, że statuetkę otrzymał Novak Djoković, wyprzedzając Polkę, Carlosa Alcaraza i Arynę Sabalenkę. Za to w kategorii "najlepszej sportsmenki świata" musiała uznać wyższość Mikaeli Shiffrin.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry?

22-latka do gry powróci już za nieco ponad tydzień, podczas WTA 1000 w Montrealu. W poprzedniej edycji turnieju, wówczas rozgrywanego w Toronto, dotarła do III rundy. W niej musiała uznać wyższość Beatriz Haddad Mai (13. WTA) 4:6, 6:3, 5:7. Turniej odbędzie się w dniach 7-13 sierpnia.