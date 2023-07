Dramat podczas turnieju w Waszyngtonie. Zatrważające obrazki. "Przerażające" [WIDEO]

Poniedziałek w Waszyngtonie był upalny, temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Tenisiści zaczęli turniej na rozgrzanych kortach i przy ciężkim, gorącym powietrzu.

Tenisista dostał udaru w trakcie meczu

Yibing Wu rywalizował w pierwszej rundzie turnieju ATP w stolicy Stanów Zjednoczonych z Yosuke Watanukim. Chińczyk grał bardzo dobrze w pierwszym secie, prowadził 4:1, zdołał przełamać Japończyka. Miał bardzo dobry serwis, dobrze też operował returnem.

Po piątym gemie pierwszej partii, kiedy tenisiści mieli dłuższą chwilę na złapanie oddechu i uzupełnienie płynów, doszło do dramatycznego zdarzenia. Yibing Wu, zmierzając w stronę swojego krzesełka, zasłabł i upadł, przewracając swoje krzesło. Kilka osób próbowało pomóc mu wstać, ale w tym czasie chiński tenisista zemdlał. Było jasne, że mecz nie może być dokończony.

"Yibing Wu zemdlał z powodu udaru cieplnego, co wymusiło decyzję o wycofaniu się z meczu pierwszej rundy turnieju w Waszyngtonie z Watanukim. To było przerażające. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy na twitterowym koncie informacyjnym Relevant Tennis. Wu grał z założoną na głowie białą czapką z daszkiem, ale okazała się ona za słabą ochroną przed wysoką temperaturą.

Mecz zakończył się kreczem Chińczyka przy stanie 4:1. Tym samym Watanuki awansował do kolejnej rundy, ale z pewnością inaczej wyobrażał sobie rywalizację w poniedziałek w Waszyngtonie. W następnym meczu Japończyk zmierzy się Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassimem.

W turnieju w Waszyngtonie bierze udział też Hubert Hurkacz. Polak zacznie rywalizację we wtorek od pojedynku z Amerykaninem Michael Mmohem.