WTA wprowadza zakaz dla najlepszych. Ojciec Igi Świątek: Będzie furtka

W ostatnich dniach Iga Świątek (1. WTA) rywalizowała w turnieju Warsaw Open. Dla Polki były to wyjątkowe zawody, ponieważ do tej pory jeszcze ani razu nie triumfowała w naszym kraju. Ostatecznie liderka rankingu WTA wygrała te rozgrywki. W finale bez większych problemów pokonała Laurę Siegemund (153. WTA) 6:0, 6:1.

Iga Świątek była największą gwiazdą na tym turnieju, a polscy kibice wreszcie mieli okazję zobaczyć w akcji tenisistkę z wysokości trybun. Do tej pory mało który z nich miał do tego okazję. Ojciec tenisistki Tomasz Świątek w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że jest zadowolony z frekwencji.

- Mieliśmy pochwały od supervisora, sam powiedział, że przy turnieju tej rangi nie widział takiej frekwencji. Mnie to oczywiście bardzo cieszy. Ja cały czas powtarzałem i uważam, że brakuje w ogóle takich turniejów w Polsce. Bo umówmy się, widzowie są złaknieni tej bliskości. Telewizja nie wszystko oddaje. Ta bliskość powoduje, że widzimy tę prędkość, że widzimy te emocje na żywo. Powiem uczciwie, brakowało biletów na piątek, sobotę i niedzielę, i to się faktycznie wszystko sprzedało - stwierdził.

Ojciec Świątek zabrał głos w sprawie zwiększenia rangi turnieju w Warszawie

Warsaw Open to turniej rangi 250. W związku z tym bierze w nim udział niewiele topowych tenisistek. Różnica poziomów między rywalkami a Świątek wyraźnie była widoczna w finale. Prowadzący rozmowę zapytał ojca zawodniczki, czy w przyszłości jest możliwość sprowadzenia bardziej wymagających rywalek.

- Powiem uczciwie: i tak, i nie. Mówię nie, dlatego że są spekulacje WTA, że chcą wprowadzić od przyszłego roku zakaz dla dziewczyn z miejsc od 1. do 20. w rankingu udziału w tych mniejszych turniejach. Jedyną furtką ma być podobno to, że zawodniczka z danego kraju będzie mogła grać w danym turnieju - odpowiedział. Przypomnijmy, że od 2024 roku zawodniczki z czołówki rankingu WTA nie będą mogły występować w turniejach rangi 250. To podejście organizacji otwarcie skrytykowała Daria Kasatkina.

Chwilę później Tomasz Świątek dodał: - Szczerze mówiąc, liczyłbym na to, żeby ten turniej wcale nie był mocniejszy. Chciałem pójść w kierunku, żeby dać szansę głównie młodym zawodniczkom. I żeby one miały szansę się odbić. Gdybyśmy mieli rangę 500, to wówczas mielibyśmy więcej mocniejszych zawodniczek, natomiast pojawiłyby się dwa problemy. Pierwszy - nie byłoby szans dla naszych dziewczyn, żeby cokolwiek pograć, a druga rzecz to pieniądze, które musiałyby być dwukrotnie większe - zakończył.

Teraz Iga Świątek może skupić się na przygotowaniach do kolejnego turnieju. 7 sierpnia weźmie udział w zawodach WTA 1000 w Montrealu. Już pod koniec sierpnia czeka ją rywalizacja w wielkoszlemowym US Open.