Kiedy następny turniej Igi Świątek? Dwie duże imprezy przed obroną tytułu w Nowym Jorku

Po krótkim sezonie na kortach trawiastych tenisowe zmagania w dużej mierze przenoszą się na nawierzchnię twardą, czego zwieńczeniem będzie US Open pod koniec sierpnia. Iga Świątek będzie walczyć tam o obronę tytułu. Pierwszy szlif formy Polka ma już za sobą, grając i triumfując w Warszawie. Dokonała tego bez straty seta.

Teraz jednak nie ma zbyt dużo czasu na odpoczynek i delektowanie się sukcesem, gdyż na horyzoncie są większe i ważniejsze imprezy. Już za chwilę Iga Świątek wyleci do Montrealu. - Tam będę miała tydzień solidnych przygotowań, mini okresu przygotowawczego, którego pierwszą część zrobiłam jeszcze przed turniejem w Warszawie - powiedziała. Turniej WTA Masters 1000 w Montrealu wystartuje 7 sierpnia, a zaraz po nim najlepsze tenisistki świata rywalizować będą w Cincinnati. To impreza o tej samej randze.

W obu z nich Polka broni punktów za trzecią rundę, więc istnieje realna szansa, że uda jej się poprawić dorobek rankingowy i uciec Arynie Sabalence, która marzy o zostaniu numerem jeden światowego kobiecego tenisa. Aktualnie różnica wynosi 645 punktów.

Największe wyzwanie przed Igą Świątek stoi jednak w Nowym Jorku. US Open rozpocznie się 28 sierpnia, a polska tenisistka jest obrończynią tytułu, a więc dwóch tysięcy "oczek" rankingowych. 22-latka potrafiła poradzić sobie z podobną presją podczas tegorocznego Roland Garros, więc miejmy nadzieje, że podobnie będzie w na kortach Flushing Meadows. Po US Open najważniejszymi turniejami będą Guadalajara i Pekin - to Masters 1000 - oraz WTA Finals.