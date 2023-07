Czegoś takiego jeszcze nie było. Niecodzienna sytuacja w finale w Hamburgu

Najważniejszym turniejem minionego tygodnia były zmagania w Hamburgu o randze ATP 500. Najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, urodzony w tym mieście, Alexander Zverev. Wracający do formy po bardzo długiej kontuzji kostki 26-latek w finale ograł Laslo Djere 7:5, 6:3. To był dla niego dwudziesty wygrany tytuł.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Niecodzienna pomoc medyczna w meczu gwiazdy tenisa

Spotkanie Niemca z Serbem jako sędzia główny na stołku prowadził Mohamed Lahyani, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych tenisowych arbitrów, którzy rzadko są jednak w centrum uwagi. Lahyani jest trochę inny, gdyż lubi błysk reflektorów, ale zwykle jest bohaterem sympatycznych sytuacji z uwagi na jego szczery uśmiech.

Zabawna sytuacja miała miejsce również w Hamburgu. Po jednym z zagrań Zvereva Mohamed Lahyani musiał zejść ze stołka sędziowskiego, aby ocenić ślad piłki pozostawionej na korcie ziemnym. W pewnym momencie na jego twarzy pojawił się grymas bólu, ale kontynuował swoją pracę. Jednak w przerwie między setami Szwed marokańskiego pochodzenia poprosił o pomoc medyczną! Okazało się, że mężczyzna cierpiał na obtarcie stopy i potrzebował przyklejenia plastra.

To wydarzenie rozbawiło publiczność na korcie, a Lahyani po raz kolejny został bohaterem mediów społecznościowych. Większość internautów była rozbawiona i sympatycznie oceniła sytuację, ale znaleźli się tacy, którzy wytykają sędziemu próżność i chęć bycia gwiazdą. Nazywają go nawet "tenisowym odpowiednikiem Mateu Lahoza" - to hiszpański sędzia piłkarski, który często starał się być bohaterem widowiska.

Mohamed Lahyani ma w swojej karierze jeden bardzo negatywny moment. W trakcie US Open 2018 sędzia trafił na pierwsze strony gazet po swoim kontrowersyjnym zachowaniu podczas meczu między Nickiem Kyrgiosem a Pierre-Huguesem Herbertem. Arbiter zszedł ze stołka i motywował Australijczyka do większego zaangażowania. W tym czasie Kyrgios przegrywał, ale po komentarzach Lahyaniego wziął się w garść i ostatecznie wygrał mecz. Po krytyce ze strony obecnych i byłych zawodnik szwedzki sędzia został zawieszony na kolejne dwa turnieje. Lahyani był także arbiter najdłuższego spotkania w historii tenisa - John Isner kontra Nicolas Mahut podczas Wimbledonu 2010.